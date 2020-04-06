Коронавирус
ВедомостиБанки попросили разрешить людям посещать региональные отделения
Ассоциация банков России (АБР) попросила председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину и премьера Михаила Мишустина обратиться к руководителям регионов и вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая руководит оперативным штабом по ситуации с коронавирусом, чтобы признать посещение региональных отделений и банкоматов обоснованной причиной для выхода россиян на улицу в режиме самоизоляции.
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В письме главе Банка России Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину банкиры просят обратиться с такой просьбой к руководителю оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяне Голиковой и к главам регионов.Российская газета04:16
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