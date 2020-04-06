с чего всё началось

Ассоциация банков России (АБР) попросила председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину и премьера Михаила Мишустина обратиться к руководителям регионов и вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая руководит оперативным штабом по ситуации с коронавирусом, чтобы признать посещение региональных отделений и банкоматов обоснованной причиной для выхода россиян на улицу в режиме самоизоляции.

Общество Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. до $1 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа, говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Общество В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.

Общество Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Общество Глава Минздрава РФ отверг теорию искусственного создания коронавируса Коронавирус SARS-CoV-2, который продолжает распространяться по всему миру с конца декабря прошлого года, вызывая инфекционное заболевание COVID-19, не мог быть создан искусственным путем.

Общество «Академик Черский» идет в Лас-Пальмас Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток-2", продолжает путь на север в направлении Европы, но сменило пункт назначения на испанский порт Лас-Пальмас, свидетельствуют сайты по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Здоровье Кубанский главврач описал страшную смерть от коронавируса Главный врач первой краевой больницы и академик РАН Владимир Порханов описал смерть от коронавируса. Медик призвал людей отсидеться дома.

Общество На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.

Шоу-бизнес Директор Лещенко рассказал о состоянии певца Известно, что Народный артист РСФСР был госпитализирован 24 марта в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, сообщает kp.ru.

Технологии Раскрыты способы увеличения скорости интернета на карантине Из-за карантина многие начали активно использовать интернет, что привело к снижению скорости, но порой со скоростью интернета все в порядке, и нужно правильно настроить беспроводное оборудование.