Коронавирус

ВедомостиВедомостиБанки попросили разрешить людям посещать региональные отделения

Ассоциация банков России (АБР) попросила председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину и премьера Михаила Мишустина обратиться к руководителям регионов и вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая руководит оперативным штабом по ситуации с коронавирусом, чтобы признать посещение региональных отделений и банкоматов обоснованной причиной для выхода россиян на улицу в режиме самоизоляции.
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 главе Банка России Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину банкиры просят обратиться с такой просьбой к руководителю оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяне Голиковой и к главам регионов.
Российская газета04:16

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Банкиры попросили признать посещение банков причиной для выхода из дома

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Банкиры просят признать посещение банков обоснованной причиной выхода граждан на улицу

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