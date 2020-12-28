Банк России увидел, как в результате пандемического кризиса с экономического рынка начинают уходить проблемные компании. Об этом говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "Кто выходит с рынка в период кризиса".

С чего всё началось Ликвидация компаний в России в период пандемии связана не только с рисками для дальнейшего роста, но и с положительным эффектом для него в средне- и долгосрочной перспективе, говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Центробанка под названием «Кто выходит с рынка в период кризиса». Forbes 23:05