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Российская газета
Российская газета

Банкиры увидели «очищающий эффект» в кризисе из-за COVID-19

Банк России увидел, как в результате пандемического кризиса с экономического рынка начинают уходить проблемные компании. Об этом говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "Кто выходит с рынка в период кризиса".В источнике
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С чего всё началось
Ликвидация компаний в России в период пандемии связана не только с рисками для дальнейшего роста, но и с положительным эффектом для него в средне- и долгосрочной перспективе, говорится
 в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Центробанка под названием «Кто выходит с рынка в период кризиса».
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