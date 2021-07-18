Крупнейшие кредитные организации ожидают, что 23 июля Центробанк повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Этот шаг может стать наиболее значительным с 2014 года.
Индийский штамм коронавируса «дельта» является более «зловредным», так как его заразность выше в несколько раз, о чем в беседе с журналистом «РБК» заявил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.
ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов в районе дома 2. «Мазда», за рулем которой находилась 18-летняя жительница столицы, на полном ходу сбила троих детей – им 5 лет, 4 года и 9 месяцев.