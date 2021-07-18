Инфекционист Малышев назвал дельта-штамм COVID-19 более «зловредным»

Индийский штамм коронавируса «дельта» является более «зловредным», так как его заразность выше в несколько раз, о чем в беседе с журналистом «РБК» заявил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.