Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Банковские аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 100 б.п

В пятницу, 23 июля, Центробанк повысит ключевую ставку, и существенно.
Газета.Ru
Хотя месячные темпы роста цен снижаются — в июне показатель был на уровне 0,69% по сравнению с майскими 0,74%, — их торможение все равно остается медленным.
ПРАЙМ
Финансовые структуры, как ожидается, отреагируют на постановление регулятора повышением ставок по ипотеке, кредитам и депозитам на величину изменения ключевой.
ПРАЙМ
Крупнейшие кредитные организации ожидают, что 23 июля Банк России повысит ключевую ставку.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Быстрее, выше, дороже: банки ожидают роста ключевой ставки сразу до 6,5%

Крупнейшие кредитные организации ожидают, что 23 июля Центробанк повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Этот шаг может стать наиболее значительным с 2014 года.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Аналитики спрогнозировали резкий рост ключевой ставки

Телеканал 360°00:30

Резкий рост ключевой ставки ЦБ спрогнозировали аналитики

News.ru19:02

Быстрее, выше, дороже: банки ожидают роста ключевой ставки сразу до 6,5%

Известиявчера в 17:01

Эксперты ожидают рост ключевой ставки и повышения процентов по кредитам

ПРАЙМ18:37

Банковские аналитики спрогнозировали резкий рост ключевой ставки

URA.Ru17:51

Банковские аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 6,5%

ФАН17:24

Эксперты предрекли скорый рост ключевой ставки в России сразу до 6,5% годовых

Life.ru18:59
Интересное

Инфекционист Малышев назвал дельта-штамм COVID-19 более «зловредным»

Индийский штамм коронавируса «дельта» является более «зловредным», так как его заразность выше в несколько раз, о чем в беседе с журналистом «РБК» заявил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.
RuNews24.ru02:06

Сбившей троих детей на «Мазде» оказалась 18-летняя москвичка

ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов в районе дома 2. «Мазда», за рулем которой находилась 18-летняя жительница столицы, на полном ходу сбила троих детей – им 5 лет, 4 года и 9 месяцев.
Московский Комсомолец16 июля в 08:06

Жириновский заявил о введении санкций для отказавшихся делать прививку от COVID-19 россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о скором ужесточении законодательства и введении санкций в отношении россиян, которые отказываются делать прививку от коронавирусной инфекции.
Lenta.ruвчера в 10:55