Количество подделок банковских карт в России выросло в 2019 году на 57,2%, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

с чего всё началось

Больше стало и различных подделок, передают «Известия». Это касается не только банковских карт, но и печатей и штампов, которые подделывают на 15,3% чаще, а также сферы автострахования, где количество подобных преступлений возросло более, чем на четверть (26,7%).

Банковские карты в России стали подделывать чаще

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