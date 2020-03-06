Общество

РИА ОренбуржьеРИА ОренбуржьеБанковские карты в России стали подделывать чаще

Больше стало и различных подделок, передают «Известия». Это касается не только банковских карт, но и печатей и штампов, которые подделывают на 15,3% чаще, а также сферы автострахования, где количество подобных преступлений возросло более, чем на четверть (26,7%).
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с чего всё началось

В России в полтора раза чаще стали подделывать банковские карты

Количество подделок банковских карт в России выросло в 2019 году на 57,2%, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

МВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт

РБКвчера в 23:02

В МВД заявили о резком росте мошенничества с картами россиян

URA.Ruвчера в 21:59

Российские банковские карты стали подделывать чаще

Lenta.ruвчера в 21:41

В России стали чаще подделывать банковские карты

Известиявчера в 20:49

В России стали чаще подделывать банковские карты

RT на русскомвчера в 20:31

В России стали чаще подделывать банковские карты

Газета.Ruвчера в 20:29

В России в полтора раза чаще стали подделывать банковские карты

РИА Новостивчера в 20:05
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Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Моссовет вчера в 03:45
Армия и оружие

Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35

Эксперты проанализировали боевые характеристики вооружения Су-57 и пришли к выводу, что он не сможет с расстояния в несколько сотен километров поразить F-22 или F-35.
Что происходит вчера в 00:46
Общество

В Москве простились с мужем блогера Диденко

28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
АБН вчера в 05:31
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

На Кубани следователями центрального аппарата СК России совместно с сотрудниками Генпрокуратуры в СКФО и оперативниками ФСБ края задержано сразу несколько высокопоставленных полицейских.
Российская газета 04:14
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Политика

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 03:55
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Давид Манукян платит за ужин с Ольгой Бузовой по 80 тысяч

Общаясь с ведущей Аленой Зажигаловой, блогер признался, иногда ужин может обойтись в 80 тысяч рублей.
OAnews вчера в 11:22
Спорт

Трехкратный чемпион мира по плаванию Александр Макаров разбился в ДТП

ТВ Центр 00:38
Энергетика

ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
REGNUM вчера в 08:51
Здоровье

«Никакого голодания»: доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

Александр Леонидович вспоминает бабушек и дедушек, которых никто не учил правильно питаться, а такого количества людей с ожирением не было.
Вести.Ru 03:10
Экономика

Коллекторы назвали основные причины просрочки россиян по кредитам

Самой главной причиной стали финансовые трудности. Коллекторы назвали основные причины задолженности россиян по кредитам.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:26
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище

Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец 04 марта в 12:39
Общество

Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль

Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
РИА Новости 04:54
Политика

«Яблоко» подало в суд на Путина из-за голосования по Конституции

В пятницу, 6 марта, стало известно, что партия «Яблоко» подала в Конституционный суд РФ иск к президенту Владимиру Путину.
Форпост Северо-Запад 04:16
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Политика

МИД Греции: Турция отправляет на границу с ЕС мигрантов, а не беженцев

Аргументы и Факты 04:23
Общество

Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции

«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Известия вчера в 12:13
Хоккей

Овечкин отличился дублем и вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Овечкин забросил 46-ю и 47-ю шайбу в сезоне и вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ, сравнявшись с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.
Lenta.ru 01:42
Футбол

Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи

Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Чемпионат вчера в 16:01
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb вчера в 11:16
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 01:05
Политика

Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было

Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
RT на русском 04:44
Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина

Работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни, рассказали в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости 03:03
Общество

В МВД рассказали о новом способе хищения денег в интернете

В пресс-центре МВД заявили о новом способе хищения денег с применением зеркальных сайтов банков.
RT на русском 04:50
Как работают Яндекс.Новости?
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