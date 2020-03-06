Общество
РИА ОренбуржьеБанковские карты в России стали подделывать чаще
Больше стало и различных подделок, передают «Известия». Это касается не только банковских карт, но и печатей и штампов, которые подделывают на 15,3% чаще, а также сферы автострахования, где количество подобных преступлений возросло более, чем на четверть (26,7%).
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с чего всё началось
Количество подделок банковских карт в России выросло в 2019 году на 57,2%, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.РИА Новостивчера в 20:05
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Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
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Здоровье
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Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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Эксперты проанализировали боевые характеристики вооружения Су-57 и пришли к выводу, что он не сможет с расстояния в несколько сотен километров поразить F-22 или F-35.
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В Москве простились с мужем блогера Диденко
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Происшествия
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На Кубани следователями центрального аппарата СК России совместно с сотрудниками Генпрокуратуры в СКФО и оперативниками ФСБ края задержано сразу несколько высокопоставленных полицейских.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Общество
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МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Общество
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Шоу-бизнес
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Энергетика
ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
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Александр Леонидович вспоминает бабушек и дедушек, которых никто не учил правильно питаться, а такого количества людей с ожирением не было.
Экономика
Коллекторы назвали основные причины просрочки россиян по кредитам
Самой главной причиной стали финансовые трудности. Коллекторы назвали основные причины задолженности россиян по кредитам.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
Политика
«Яблоко» подало в суд на Путина из-за голосования по Конституции
В пятницу, 6 марта, стало известно, что партия «Яблоко» подала в Конституционный суд РФ иск к президенту Владимиру Путину.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
МИД Греции: Турция отправляет на границу с ЕС мигрантов, а не беженцев
Общество
Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции
«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Хоккей
Овечкин отличился дублем и вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Овечкин забросил 46-ю и 47-ю шайбу в сезоне и вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ, сравнявшись с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.
Футбол
Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Общество
Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию
В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Происшествия
В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона
В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Политика
Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было
Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
Общество
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина
Работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни, рассказали в пресс-службе Минтруда.
Общество
В МВД рассказали о новом способе хищения денег в интернете
В пресс-центре МВД заявили о новом способе хищения денег с применением зеркальных сайтов банков.