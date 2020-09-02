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iReactor
iReactor

Банковские мошенники активизировались в России на фоне спада пандемии

Банковские мошенники активизировались и вернулись к старым схемам и на фоне спада коронавирусной пандемии стали чаще звонить клиентам кредитных организаций. Злоумышленники также начали применять и новые методы социальной инженерии.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В банках рассказали о приемах мошенников

Кроме того, после снятия ограничений доля звонков в мошеннических схемах снизилась до 24%, но при этом возросла доля интернет-канала.
РИА Новости22:00
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АБН

Российские банки назвали популярные схемы мошенников

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Радио Sputnik

Телефонный «развод» и не только. Банки рассказали о приемах мошенников

Радио Sputnik02:27
Народные новости

Банки предупредили россиян о новых мошеннических схемах

Народные новости01:53
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Банковские мошенники активизировались в России на фоне спада пандемии

iReactor01:59
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В банках рассказали, как действуют мошенники

ФедералПресс23:44
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В банках рассказали о мошеннических приёмах

RT на русском22:55
Слово и Дело

Агент по недвижимости раскрыл популярные схемы обмана при поиске жилья

Слово и Дело30 августа в 06:23

Зверство и только: белорусские силовики избили фельдшера за помощь протестующим

Молодой минчанин Даниил, работающий фельдшером скорой помощи рассказал в видеоблоге о том, как вечером 10 августа он вместе с коллегами пытался помочь участникам акций протеста, избитым белорусскими ОМОНовцами.
Новые Известия31 августа в 05:26
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ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

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Коммерсантъ02:33
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Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

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REGNUM01:27
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В федеральной прокуратуре ФРГ не считают дело Навального «особым случаем»

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