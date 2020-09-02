Банковские мошенники активизировались в России на фоне спада пандемии
Банковские мошенники активизировались и вернулись к старым схемам и на фоне спада коронавирусной пандемии стали чаще звонить клиентам кредитных организаций. Злоумышленники также начали применять и новые методы социальной инженерии.В источнике
С чего всё началось
В банках рассказали о приемах мошенников
Кроме того, после снятия ограничений доля звонков в мошеннических схемах снизилась до 24%, но при этом возросла доля интернет-канала.
РИА Новости22:00
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