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Российская газета
Российская газета

Банковские мошенники стали чаще использовать психологию

Мошенники в России побуждают клиентов банков самостоятельно снимать средства со своих счетов для перевода денег на счет злоумышленников. Число таких случаев удвоилось за год. Это следует из опроса, проведенного РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

Вице-президент, директор по безопасности Почта-банка Станислав Павлунин отметил, что эта одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества — социальной инженерии.
РИА Новости22:09
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Народные новости

Россиянам рассказали о различных способах банковского мошенничества

Народные новости01:52
Российская газета

Банковские мошенники стали чаще использовать психологию

Российская газета01:10
Lenta.ru

Мошенники научились обворовывать россиян по-новому

Lenta.ru22:28
News.ru

Банки рассказали о самой популярной схеме кражи денег с карт

News.ru23:55
ФАН

Названы самые распространенные способы мошенничества с банковскими счетами

ФАН23:54
РИА Новости

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

РИА Новости22:09
RuNews24.ru

В российских банках рассказали о распространенных способах мошенничества

RuNews24.ru00:41

Одна из крупнейших бомб времен Второй мировой взорвалась в Польше при разминировании

Эхо Второй мировой войны прогремело в Польше, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Вблизи порта Свиноуйсьце взорвалась авиабомба, которую еще год назад нашли при дноуглубительных работах в Пястовском канале, где велись работы по углублению фарватера.
Уфимские Заметкивчера в 12:57

В Минпромторге не увидели необходимости закрывать магазины и общепит

«Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — ответил Мантуров на вопрос о возможности продолжения работы предприятий общепита и торговли.
Ведомости01:17

Черчесов оценил результаты матча с Венгрией в Лиге наций УЕФА

Как сообщает Матч ТВ, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, комментируя счет 0:0 по итогам матча четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии, заявил, что его подопечные в двух таймах показали две совершенно разные игры.
Московский Комсомолец19:05

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

Исполнительный директор, начальник управления статистического анализа банка "Ренессанс Кредит" Сергей Афанасьев отметил также, что еще одним распространенным видом мошенничества с банковскими картами, кроме социальной инженерии, является фишинг — кража денег через мошеннические сайты-двойники.
РИА Новости22:09

В Баку сообщили о сохраняющейся напряженной ситуации в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило в среду о сохраняющейся напряженной обстановке на ряде направлений фронта в зоне карабахского конфликта и продолжающихся с утра артиллерийских обстрелах ряда районов вокруг Нагорного Карабаха.
ТАССвчера в 01:38

Первые реальные тесты скорости iPhone 12 в сетях 5G

В преддверии предварительных заказов, которые начнутся уже завтра, в Сети появились первые результаты тестирования iPhone 12 в сетях 5G различных американских операторов. iPhone 12 поддерживает два типа подключения 5G: mmWave 5G и низкочастотный диапазон ниже 6 ГГц.
iXBT.com01:52

Путин поддержал продление выдачи льготной ипотеки до июля 2021 года

Президент России Владимир Путин поддержал продление программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках по ставке не более 6,5%. Действие госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке предложено продлить до 1 июля 2021 года.
РБКвчера в 09:42