Банковские мошенники стали чаще использовать психологию
Мошенники в России побуждают клиентов банков самостоятельно снимать средства со своих счетов для перевода денег на счет злоумышленников. Число таких случаев удвоилось за год. Это следует из опроса, проведенного РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества
Вице-президент, директор по безопасности Почта-банка Станислав Павлунин отметил, что эта одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества — социальной инженерии.
РИА Новости22:09
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