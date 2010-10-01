Экономика

Дни24Дни24Банковские переводы без комиссии и снижение пошлины на нефть: Как изменится жизнь россиян с 1 мая

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Банковские переводы без комиссии С 1 мая банковские переводы станут осуществляться без дополнительной комиссии.
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Банковские переводы без комиссии запрет и «наливаек»: Что изменится в России с 1 мая

Актуальные Новостивчера в 03:08

Банковские переводы без комиссии и снижение пошлины на нефть: Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Дни2430 апреля в 08:36
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
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Обзор Streets of Rage 4. Ретро с кулаками

Kung Fury Sonic Mania В конце 80-х – начале 90-х битэмапы были одним из самых популярных и востребованных жанров: вспомните только Double Dragon, Final Fight, Golden Axe, Battletoads, TMNT и, конечно же, Streets of Rage.
Игромания.ру 06:00
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Шоу-бизнес

Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко

Gazeta.SPb 30 апреля в 23:37
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Общество

Против резкого снятия ограничений из-за коронавируса выступил Минздрав

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил в интервью «Интерфаксу», что введенные российскими властями ограничительные меры из-за распространения коронавируса по стране после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Live24 06:53
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66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке

Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru вчера в 15:51
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При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

РИА Новости 01:28
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Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
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Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Общество

В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
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Фигурное катание

Медведева закрыла комментарии в Instagram

Спорт-Экспресс 07:06
Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
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Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
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Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанской провинции Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя главы правительства одного из российских регионов.
Новая газета вчера в 12:54
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
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Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой

РИА Новости 04:12
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Происшествия

Нарушивший режим самоизоляции москвич напал на полицейского

В Москве мужчина, нарушивший режим самоизоляции, напал на сотрудника полиции.
Lenta.ru 08:41
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Общество

Россияне рассказали, что хотят сделать сразу после снятия ограничений

Большинство россиян после снятия ограничений из-за коронавируса в первую очередь хотят прогуляться по городу и обнять родственников и друзей.
Вечерняя Москва 08:27
Общество

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили в 83 регионах России.
RT на русском 04:52
Общество

Число заболевших коронавирусом в Тульской области возросло до 965

30 апреля в Тульской области зафиксировали 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 30 апреля в 08:40
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Общество

Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России.
РИА Новости 05:08
Наука

Назван новый возможный способ передачи коронавируса

Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
REGNUM 07:10
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Экономика

Стало известно, какие товары подорожают после карантина

После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь.
Московский Комсомолец 05:01
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Экономика

Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом

Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 08:39
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Здоровье

Назван главный признак коронавируса

Изменение вкусовых ощущений является главным признаком коронавируса.
Lenta.ru 08:38
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Футбол

Зинченко рассказал о сходствах Гвардиолы и Шевченко

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, чем похожи его наставники — Хосеп Гвардиола и Андрей Шевченко.
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Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru 30 апреля в 15:49
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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