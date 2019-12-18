С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.

с чего всё началось

Центробанк начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает агентство «Прайм». Ожидается, что кредитные организации также начнут взимать плату со своих клиентов за осуществление быстрых переводов по номеру телефона или другим параметрам.

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