Экономика
Lenta.ruБанковские переводы по номеру телефона стали платными
Центробанк начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает агентство «Прайм». Ожидается, что кредитные организации также начнут взимать плату со своих клиентов за осуществление быстрых переводов по номеру телефона или другим параметрам.
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с чего всё началось
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.Газета.Ruвчера в 09:52
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