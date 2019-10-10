Экономика

ВедомостиВедомостиМедведев потребовал прекратить банковский роуминг

Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», – выразил надежду Медведев.
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с чего всё началось

Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг» в России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
РИА Новости06:15

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Медведев потребовал отменить «банковский роуминг»

Коммерсантъ08:06

Готовится законопроект по отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка

Финмаркет05:55

Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России

РБК06:27

Медведев призвал отменить «банковский роуминг»

RT на русском06:27

Медведев потребовал отменить региональный «банковский роуминг»

Известия06:20

Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят

Российская газета06:11

Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»

ТАСС06:29
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