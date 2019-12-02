Экономика

News.ruNews.ruБанковские реквизиты осложнили выплату «налога на Google» в России

Ряд зарубежных компаний столкнулись с техническими трудностями при проведении платежей во время уплаты «налога на Google». Сложности связаны с несовместимостью реквизитов платёжек с форматом SWIFT.
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Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты

Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты.
РБКвчера в 23:00

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Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты

РБКвчера в 23:00

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Иностранные компании столкнулись с проблемой при оплате «налога на Google»

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Коммерсантъ01:14

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Иностранные компании столкнулись с трудностями при уплате «налога на Google»

Ведомости00:46

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