Экономика
News.ruБанковские реквизиты осложнили выплату «налога на Google» в России
Ряд зарубежных компаний столкнулись с техническими трудностями при проведении платежей во время уплаты «налога на Google». Сложности связаны с несовместимостью реквизитов платёжек с форматом SWIFT.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала готовность Украины принять «пару областей»
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева "принять пару российских областей".
Происшествия
ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах в России
Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, с начала года уже погибло более 15 тыс. человек.
Экономика
Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики
Расчеты ВШЭ сходятся с оценкой аналитиков «Ренессанс Капитала», которые прогнозируют прибавку к росту ВВП в 0,6 п.п. в 2020–2021 годах и укрепление рубля на 3% благодаря вложениям из ФНБ.
Экономика
Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России
Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
Общество
Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку
В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Происшествия
В Петербурге два сотрудника автосалона угнали 18 машин с работы
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Общество
В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару
В Ялте гостиница «Вилла София», принадлежащая певице Софии Ротару, закрылась на ремонт и реконструкцию.
Происшествия
Очевидцы сняли видео с тигром, сопровождавшим машину под Хабаровском
Специалисты центра "Амурский тигр" проверяют место выхода тигра на дорогу в районе Змеиной сопки под Хабаровском, хищника запечатлели на видео очевидцы, сообщает центр.
Происшествия
В районе Забайкалья ввели режим ЧС из-за ДТП с 19 погибшими
Хоккей
Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ
Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Авто
BMW и Great Wall построят в Китае завод по производству электромобилей
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Шоу-бизнес
Анна Семенович из-за болезни сделала операцию на груди
Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.
Происшествия
Суд отклонил жалобу на волокиту в деле Голунова
Ранее представитель Генпрокуратуры в Мосгорсуде, где проходило выездное заседание Басманного суда, заявила о несостоятельности жалобы журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками.
Здоровье
Новое увлечение якутской молодежи. Что такое снюс и зачем его едят?
Как сообщила психиатр-нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера Алена Константинова, снюс — это мелко нарубленный табачный лист.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Кино
Вышел первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Общество
Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда
Наиболее неблагополучная ситуация на рынке труда фиксируется на сегодняшний день в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, россиянин Квят стал девятым
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
Политика
Зеленский не согласился с порядком, прописанным в Минских соглашениях
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против прописанного в Минских соглашениях порядка, обозначив, что в первую очередь должна состояться передача участков госграницы под контроль Украины.
Происшествия
Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Общество
На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок
ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
Политика
Foreign Policy рассказал, зачем Горбачев снялся в рекламе пиццы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut ради денег на работу своего фонда, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на биографа Горбачева Уильяма Таубмана.