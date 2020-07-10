с чего всё началось

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,3K

Общество Смертность в июне в Петербурге выросла на 55% Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека. 135

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.

Происшествия В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону. 3

Баскетбол Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.

Общество Россияне назвали самые раздражающие качества коллег по работе Самыми раздражающими качествами в коллегах россияне назвали лицемерие и интриганство.

Наука Израильские археологи нашли рисунки на сооружениях бронзового века "Наскальные гравюры на четырех дольменах - гигантских погребальных сооружениях - в Галилее и на Голанах были обнаружены в рамках нового исследования, проведенного Управлением древностей Израиля и исследователями колледжа Тель-Хай", - говорится в сообщении телеканала. 1

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1K

Происшествия В Липецке в отставку ушел начальник главного управления МЧС по региону Указом Президента Российской Федерации от 13 декабря 2014 года № 764 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий» начальнику Главного управления МЧС России по Липецкой области полковнику внутренней службы Михаилу Викторовичу Салфетникову присвоено высшее специальное звание «генерал-майор внутренней службы».

Технологии Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке «Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore. 84

Футбол УЕФА решил доиграть Лигу чемпионов при пустых трибунах Оба турнира будут доиграны в августе, однако, ответные матчи 1/8 финала пройдут на стадионах принимающих команд.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 470