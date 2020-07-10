Официальным подтверждением органов следствия ТАСС пока не располагает.

с чего всё началось

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.

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