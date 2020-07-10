Происшествия

ИзвестияИзвестияБанковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Банковские счета Ивана Сафронова и его родственников заблокировали

Официальным подтверждением органов следствия ТАСС пока не располагает.
ТАССвчера в 17:38

Подробнее о событии

Защита опровергла сведения о блокировке счетов родственников Сафронова

РИА Новости03:30

Адвокат Сафронова не подтверждает и не опровергает блокировку его счетов

ТАСС04:22

Адвокат не подтвердил блокировку счетов Сафронова

Коммерсантъ03:57

Защита Сафронова не подтвердила и не опровергла информацию о блокировке банковских счетов его и родственников

Эхо Москвы04:00

Появились сведения о блокировке счетов подозреваемого в госизмене Сафронова

Взгляд.рувчера в 18:33

Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

Известиявчера в 18:21

СМИ: Банковские счета арестованного по делу о госизмене Ивана Сафронова были заблокированы

Life.ruвчера в 18:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
2K
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
197
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
2,3K
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о новом повороте в деле сестер Хачатурян

Потерпевшие по уголовному делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца выразили недоверие заместителю генпрокурора Виктору Гриню и обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой передать кому-либо другому вопрос об утверждении обвинительного заключения по делу.
Ведомости вчера в 20:28
2
Происшествия

Задержанный по подозрению в убийствах Фургал отказался признать вину

Следственный комитет РФ подозревает Сергея Фургала в причастности к ряду тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей Хабаровского края и Амурской области, совершенных, предположительно, организованной преступной группой в период с 2004 по 2005 года.
Слово и Дело вчера в 22:06
764
Здоровье

Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации, сообщила глава департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина.
RT на русском 04:42
4
Наука

Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»

«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com 08 июля в 01:21
24
Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
7
Фигурное катание

Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой

Спорт день за днем вчера в 10:03
Космос

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с новым двигателем наметили на 2023 год

Пермь, 8 июля 2020, 15:58 — REGNUM Создание новой модификации двигателя РД-191 для ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5» завершится к 2023 году, на этот же год намечен первый пуск с новым двигателем.
REGNUM 08 июля в 08:58
1
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
761
Футбол

«Сочи» намерен предложить Кокорину длительный контракт на €3 млн в год

Футбольный клуб "Сочи" намерен предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт на сумму €3 млн в год.
Газета.Ru вчера в 20:31
1
Происшествия

В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
141
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
122
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика

Песков заявил, что не знает о записи разговоров Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ничего не слышал о записи, на которой якобы беседуют российский лидер Владимир Путин и экс-президент Украины Петр Порошенко.
ФАН вчера в 06:13
475
Здоровье

Новые случаи коронавируса обнаружили в 10 районах Тверской области

За прошедшие сутки в 10 районах Тверской области обнаружили 32 новых случая заражения COVID-19.
Московский Комсомолец 08 июля в 04:03
107
Общество

В России за сутки выявили 6636 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 6636 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
News.ru 04:09
Гаджеты

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14

Американская корпорация Apple сообщила о выходе первых бета-версий iOS 14 и iPadOS 14 для своих мобильных гаджетов.
Discover24 03:39
3
Общество

Обвиненную за рисунки с вагинами художницу оштрафовали за ЛГБТ-картинки

Художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, оштрафовали на 75 тысяч рублей за публикацию картинок, изображающих представителей ЛГБТ.
Lenta.ru 04:28
3
Политика

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
14
Армия и оружие

На Украине оценили возможность военного вторжения России

Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
Lenta.ru 02:33
Музыка

Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей.
Piter.tv 01:16
16
Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
18
Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
197
Общество

Бывшего вице-мэра Челябинской области досрочно освободили от наказания

Суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Челябинской области Николая Сандакова, осужденного за взятки и мошенничество, о досрочном освобождении.
РБК 04:30
7
Общество

Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
4
Политика

Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
343
Общество

Какие ограничения сохранятся в Москве после 13 июля

В Москве с понедельника, 13 июля, отменяется обязательный масочный режим на улицах. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 10:42
145
Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
Главное