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Lenta.ru
Lenta.ru

Банковские счета россиян попали под жесткий контроль

После пандемии коронавируса и отмены введенных ограничений банковские счета россиян попали под жесткий контроль: налоговики начали в четыре раза чаще проверять их. Проверяющих интересует информация о наличии счетов и денег на счетах всех категорий клиентов, сообщает газета «Ведомости».В источнике
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РБК

Нужно ли платить налоги с криптовалют. Объясняем простым языком

РБКвчера в 11:22
Konkurent.ru

Налоговая начала искать деньги на счетах россиян

Konkurent.ru10 августа в 00:31
Lenta.ru

Банковские счета россиян попали под жесткий контроль

Lenta.ruвчера в 04:26
Вперёд (г. Батайск)

Налоговики начали массово отслеживать левые доходы россиян

Вперёд (г. Батайск)вчера в 00:40
Ведомости

Налоговики наверстывают карантинный простой

Ведомости10 августа в 16:52
Наша версия

Налоговая служба взялась за банковские счета россиян

Наша версиявчера в 07:10
Вятка-На-Сети

Налоговики проявляют повышенный интерес к счетам россиян в банках: количество запросов увеличилось в 4 раза

Вятка-На-Сети9 августа в 22:54

Росгвардия готовит назначения 24 генералов

По плану реформы, некоторые детали которой изучили «Известия», генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.
Росгвардия готовит назначения 24 генералов
Известия18:45
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Экономист Гринберг предупредил о вероятной девальвации рубля

Член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг рассказал в интервью для издания «Московский комсомолец» о грядущей девальвации рубля в России и текущей экономической ситуации.
Live24вчера в 13:42
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Школы в Челябинской области начнут учебный год в обычном режиме

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Трехгорный заявил, что все школы региона приступят к работе с 1 сентября в штатном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
ТАСС01:20
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