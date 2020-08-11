Банковские счета россиян попали под жесткий контроль
После пандемии коронавируса и отмены введенных ограничений банковские счета россиян попали под жесткий контроль: налоговики начали в четыре раза чаще проверять их. Проверяющих интересует информация о наличии счетов и денег на счетах всех категорий клиентов, сообщает газета «Ведомости».В источнике
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Налоговики проявляют повышенный интерес к счетам россиян в банках: количество запросов увеличилось в 4 раза
Вятка-На-Сети9 августа в 22:54