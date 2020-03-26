Коронавирус
Piter.tvПутин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%. Это затронет тех граждан, общий объем активов которых превышает 1 млн рублей. Президент уточнил, что данное предложение затронет около 1% вкладчиков.
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СМИ подсчитали, сколько россияне потеряют из-за объявленного Путиным нового налога
Московский Комсомолец04:26
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Политика
Итальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
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Из-за коронавируса ГИБДД отменит часть штрафов
Из-за коронавируса ГИБДД отменит часть штрафов. В частности, это будет касаться тех, кто нарушил сроки регистрации автомобиля.
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Выявлено, как чеснок может быть полезен при коронавирусе
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Путин спрогнозировал улучшение ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин не сомневается, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 пойдет на улучшение.
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Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Политика
Кремль заявил, что в России нет эпидемии коронавируса
Представители Кремля заявили, что в России де-факто эпидемии коронавируса нет.
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Россия прекратит авиасообщение с другими странами с 27 марта
Правительство РФ поручило Росавиации отменить все авиарейсы в другие страны с 27 марта.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Музыка
Вышла последняя песня Юлии Началовой
О релизе песни рассказала директор артистки Анна Исаева.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
Лев Лещенко переведен в реанимацию
Происшествия
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение домов в деревне
Пожарные ликвидировали открытое горение восьми домов, которые ранее загорелись в деревне Анохино во Владимирской области.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Общество
Алтайский министр соцзащиты улетела отдыхать в Таиланд
Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина в разгар пандемии решила провести отпуск В Таиланде.
Происшествия
В Прикамье вдвое выросло число заразившихся коронавирусом
Ранее в Пермском крае было выявлено пять случаев заболевания, таким образом, число пациентов с коронавирусной инфекций выросло в два раза.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
Происшествия
В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей
В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Общество
Родительские чаты наполнила информация о комендантском часе для детей
За детей, которые в условиях распространения коронавируса разгуливают по торговым центрам и улицам, якобы накажут мам и пап.
Общество
В России введут штрафы за нарушение правил карантина
Российское правительство введёт штрафы для физических и юридических лиц, которые не соблюдают введённые из-за коронавируса правила.
Общество
В ВОЗ оценили меры России против коронавируса
«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
Политика
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Общество
В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты
В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Кино
На Netflix выйдет мультсериал по Angry Birds
Netflix заказал первый сезон мультсериала по мотивам франшизы Angry Birds, который носит подзаголовок «Летнее безумие».
Здоровье
Описан период, когда носители коронавируса наиболее заразны
Носители коронавируса, который поражает все больше и больше стран, наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения.
Культура
Шоу «Танцы со звездами» возвращается на экраны
Напомним, что проект «Танцы со звездами» впервые вышел на экраны в 2006 году и быстро стал одной из самых популярных программ в стране.
Общество
Коронавирус ни при чем – польская экономика рушится из-за сбежавших украинцев
По данным СМИ, в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 из Польши на родину выехало порядка 20% всех украинских «заробитчан».
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.