Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%. Это затронет тех граждан, общий объем активов которых превышает 1 млн рублей. Президент уточнил, что данное предложение затронет около 1% вкладчиков.

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Происшествия В Прикамье вдвое выросло число заразившихся коронавирусом Ранее в Пермском крае было выявлено пять случаев заболевания, таким образом, число пациентов с коронавирусной инфекций выросло в два раза.

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