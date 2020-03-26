Коронавирус

Piter.tvPiter.tvПутин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%. Это затронет тех граждан, общий объем активов которых превышает 1 млн рублей. Президент уточнил, что данное предложение затронет около 1% вкладчиков.
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Что значит новый налог для держателей вкладов и долговых ценных бумаг

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Налог для вкладчиков: десять вопросов о грядущем НДФЛ на проценты по депозитам и облигациям

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Коммерсантъвчера в 11:12
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Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
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Известия 07:01
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Политика

Кремль заявил, что в России нет эпидемии коронавируса

Представители Кремля заявили, что в России де-факто эпидемии коронавируса нет.
Политическая Экспертиза 05:51
Общество

Россия прекратит авиасообщение с другими странами с 27 марта

Правительство РФ поручило Росавиации отменить все авиарейсы в другие страны с 27 марта.
Агентство Телеграф 02:25
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В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

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РБК вчера в 12:29
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Вышла последняя песня Юлии Началовой

О релизе песни рассказала директор артистки Анна Исаева.
StarHit.ru 04:31
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Марина Зудина в мини восхитила стройными ногами

Kleo.ru 03:28
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Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Общество

Лев Лещенко переведен в реанимацию

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Во Владимирской области ликвидировали открытое горение домов в деревне

Пожарные ликвидировали открытое горение восьми домов, которые ранее загорелись в деревне Анохино во Владимирской области.
ТАСС 07:23
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
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Алтайский министр соцзащиты улетела отдыхать в Таиланд

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина в разгар пандемии решила провести отпуск В Таиланде.
Российская газета 07:28
Происшествия

В Прикамье вдвое выросло число заразившихся коронавирусом

Ранее в Пермском крае было выявлено пять случаев заболевания, таким образом, число пациентов с коронавирусной инфекций выросло в два раза.
REGNUM 05:02
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
REGNUM вчера в 10:54
Происшествия

В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей

В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Lenta.ru 06:43
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Родительские чаты наполнила информация о комендантском часе для детей

За детей, которые в условиях распространения коронавируса разгуливают по торговым центрам и улицам, якобы накажут мам и пап.
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Общество

В России введут штрафы за нарушение правил карантина

Российское правительство введёт штрафы для физических и юридических лиц, которые не соблюдают введённые из-за коронавируса правила.
RT на русском 05:32
Общество

В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
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Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

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Shraibikus News 04:53
Общество

В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты

В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
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На Netflix выйдет мультсериал по Angry Birds

Netflix заказал первый сезон мультсериала по мотивам франшизы Angry Birds, который носит подзаголовок «Летнее безумие».
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Описан период, когда носители коронавируса наиболее заразны

Носители коронавируса, который поражает все больше и больше стран, наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения.
Вечерний курьер 07:00
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Шоу «Танцы со звездами» возвращается на экраны

Напомним, что проект «Танцы со звездами» впервые вышел на экраны в 2006 году и быстро стал одной из самых популярных программ в стране.
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Коронавирус ни при чем – польская экономика рушится из-за сбежавших украинцев

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Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
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Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
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