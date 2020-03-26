Коронавирус
URA.RuБанковские вклады россиян обложат налогом
«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
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Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Общество
BlaBlaCar приостановит работу сервиса в Москве
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar в ночь на 30 марта приостанавливает работу сервиса в Москве по требованию властей города для борьбы с распространением коронавируса, готов ввести аналогичные меры в других регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Экономика
Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам
Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Политика
Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца
Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Армия и оружие
Британский флот проследил за движением российских военных кораблей
Корабли РФ активизируются в Северном море. Британский флот проследил за движением российских военных кораблей.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач Лущик
Футбол
Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Политика
Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок
Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Происшествия
Обвиняемого в получении взятки экс-главу Челябинска отпустили из СИЗО
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции изменил на домашний арест меру пресечения бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
В Кировской области готовят к выпуску дезинфицирующий препарат
Дезинфицирующее средство будет произведено совместно с компанией «Восток» из Омутнинского района.
Общество
В Ленобласти с 28 марта закроют места массового скопления людей
В Ленинградской области с 28 марта прекращают работу рестораны, торговые и фитнес-центры и кинотеатры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли 514 человек
В Испании число погибших от коронавируса за сутки достигло 514, а число заразившихся увеличилось на 6,5 тысяч, сообщили в Минздраве королевства.
Общество
В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома
Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.
Технологии
National Interest: советские титановые подлодки поставили НАТО в тупик
Об инновационной подлодке проекта 705 "Лира", получившей по классификации НАТО обозначение Alpha, вспомнил эксперт издания The National Interest Калеб Ларсон.
Религия
РПЦ не собирается менять порядок богослужений
Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Политика
Песков: нерабочая неделя не приведет к сокращению майских праздников
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение с 28 марта по 5 апреля нерабочих дней на всей территории России не будет компенсировано отменой выходных в предстоящие праздничные периоды.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Политика
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Общество
СК создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе
Следственный комитет создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом в России, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Общество
В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1973 года
Температура в Москве установила рекорд для 26 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги во время полета
Российский самолет с пассажирами на борту подал сигнал тревоги во время полета.
Общество
«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус
Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
Армия и оружие
Группировка войск для борьбы с коронавирусом создана в Ленобласти
В четырех регионах Западного военного округа созданы группировки войск для решения задач по локализации чрезвычайных ситуаций, в частности, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.