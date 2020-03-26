«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Общество BlaBlaCar приостановит работу сервиса в Москве Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar в ночь на 30 марта приостанавливает работу сервиса в Москве по требованию властей города для борьбы с распространением коронавируса, готов ввести аналогичные меры в других регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Футбол Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Происшествия Обвиняемого в получении взятки экс-главу Челябинска отпустили из СИЗО Седьмой кассационный суд общей юрисдикции изменил на домашний арест меру пресечения бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Общество В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.

Политика Песков: нерабочая неделя не приведет к сокращению майских праздников Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение с 28 марта по 5 апреля нерабочих дней на всей территории России не будет компенсировано отменой выходных в предстоящие праздничные периоды.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Общество СК создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе Следственный комитет создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом в России, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Общество В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.