«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня. Теперь переводы внутри одного банка станут бесплатными, вне зависимости от региона получателя. Соответствующий закон поручил разработать премьер-министр Дмитрий Медведев ещё в октябре 2019 года.

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