Экономика
Новое Время 31Власти отменили «банковский роуминг» в России
«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня. Теперь переводы внутри одного банка станут бесплатными, вне зависимости от региона получателя. Соответствующий закон поручил разработать премьер-министр Дмитрий Медведев ещё в октябре 2019 года.
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Здоровье
У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение
Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды.
Lenta.ru 19:04
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Муслера получил двойной перелом стопы во время матча
ProstoProSport 16:30
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Названы отличия различных видов полного привода
SpeedMe 03:11
Армия и оружие
Талибы за неделю убили и ранили более 400 афганских военных
Боевики радикального движения "Талибан" убили и ранили по меньшей мере 422 афганских военных в ходе нападений за последнюю неделю, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя совета национальной безопасности Афганистана Джавида Фейсала.
РИА Новости 07:23
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
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Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» НХЛ
Газета.Ru 16:38
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Инсайдер намекнул на разработку компанией Apple складного смартфона
Известный инсайдер намекнул на разработку компанией Apple складного смартфона.
Ferra 13:33
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Дана Борисова устроили балетный баттл
Анастасия Волочкова пригрозила Дане Борисовой судом Первый раунд балетного баттла, когда нужно было продемонстрировать балетную растяжку, Борисова провалила с треском.
Вокруг ТВ 06:53
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 11:24
Общество
ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату
В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки.
Evo-rus.com вчера в 05:58
Наука
Обнаружили редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
Ученые обнаружили внутри Земли необычные структуры, ранее неизвестные научному сообществу, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 07:24
Политика
Путин прокомментировал беспорядки в США
В качестве примера Путин привёл действия демократов, которые после прихода к власти «абсолютно демократическим» способом президента Дональда Трампа придумали «всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность».
Парламентская газета 06:41
Транспорт
Жители Кузбасса перекрыли дороги угольщикам
Как уточнили в проекте StoapCoal, техника СГН «СибГеоПроект» двигалась на строительство дороги к будущей углепогрузочной станции разреза «Кузнецкий Южный».
Тайга.инфо 07:50
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня
Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
Авто
В Китае появится Tesla Model 3 на аккумуляторах без кобальта
Вес «зеленого» седана с батареей без кобальта в снаряженном состоянии составит 1 745 килограммов.
CarsWeek.ru вчера в 05:44
Общество
Казахстан закрылся от российских вагонов
Казахстан закрылся от российских вагонов Казахстан, уже запрещавший зимой въезд на свою железнодорожную сеть чужих вагонов, вновь вводит такое ограничение.
Коммерсантъ 18:00
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
Армия и оружие
Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»
Военное дело вчера в 03:08
Происшествия
Семья Захарова отказалась принимать извинения Ефремова
Слово и Дело вчера в 06:42
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10