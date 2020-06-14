Экономика

Новое Время 31Новое Время 31Власти отменили «банковский роуминг» в России

«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня. Теперь переводы внутри одного банка станут бесплатными, вне зависимости от региона получателя. Соответствующий закон поручил разработать премьер-министр Дмитрий Медведев ещё в октябре 2019 года.
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