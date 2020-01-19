Экономика
РИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе отдохнули в горах Италии
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Футбол
Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Происшествия
В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек
В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
Политика
РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля
Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Армия и оружие
Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии
Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.
Авто
Повышение утильсбора привело к подорожанию автомобилей
Повышение утилизационного сбора в России привело к подорожанию автомобилей как отечественной, так и импортной сборки.
Космос
ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе
Европейское космическое агентство ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Футбол
Первое большое интервью с Шюррле в «Спартаке»: Россия, диета, депрессия, война
Разговор неоднократно переносился – то Андре чувствовал себя неважно, то весь «Спартак».
Космос
Корабль Crew Dragon смог уцелеть при взрыве ракеты Falcon 9
Инженерам компании Space X удалось испытать систему аварийного спасения при старте ракеты Falcon 9. Таким образом, в ближайшие месяцы к МКС полетит пилотируемый корабль с астронавтами на борту.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
Энергетика
Стоимость нефти Brent стремится к $66 за баррель
В свою очередь, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent» составит $64,3-65,6 за баррель.
Общество
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Гаджеты
Опубликовали характеристики новых видеокарт NVIDIA
Характеристики новых видеокарт NVIDIA стали известны широкой публике Как сообщает ToDay News Ufa, утечка информации произошла в Китае.
Экономика
Экономика КНДР начала расти быстрее российской
Рост ВВП Северной Кореи в 2019 году составил 1,8 процента, а в 2020-м и 2021-м, согласно прогнозам, он достигнет уровня 2,2 и 2,8 процента соответственно.
Шоу-бизнес
Снимок Елены Яковлевой без макияжа напугал поклонников
Елена Яковлева редко появляется на публике без макияжа.
Происшествия
Московский школьник избил учительницу из-за наушников
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Армия и оружие
Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Кино
В Магадане проходит кастинг юных актеров для фильма о Елене Вяльбе
Для съемок картины проходит кастинг юных актеров, сообщает сайт правительства региона. Рабочее название фильма — «Белый снег».
Футбол
Шюррле назвал Федуна прикольным мужчиной
Немецкий полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле рассказал о том знакомстве с владельцем клуба Леонидом Федуном.
Футбол
«Барселона» победила в первом матче при Сетьене
«Барселона» обыграла «Гранаду» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Кино
Век в «Дороге»: сто лет назад родился великий гуманист мирового кино
Происшествия
В Якутии рецидивист избивал гвоздодёром заложников
В ходе следствия установлено, что мужчина приревновал свою супругу сразу к двум мужчинам.
Общество
Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков
Теннис
Australian Open: 15-летняя Гауфф победила Винус Уильямс
Американская теннисистка Кори Гауфф в первом круге Australian Open обыграла шестикратную победительницу турниров Большого Шлема Винус Уильямс.