Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

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Доход нам только снится

Российская газетавчера в 10:30

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Life.ruвчера в 23:30

Эксперты дали прогноз на ставки по банковским вкладам

Deita.ruвчера в 18:45

Процентные ставки по вкладам рухнули до исторического минимума

Красная веснавчера в 10:30

Россияне забросили банковские вклады и ищут новые пути заработка

ФедералПресс01:23

Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции

АМИТЕЛвчера в 22:02
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40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.
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Повышение утилизационного сбора в России привело к подорожанию автомобилей как отечественной, так и импортной сборки.
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Европейское космическое агентство ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
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Космос

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Инженерам компании Space X удалось испытать систему аварийного спасения при старте ракеты Falcon 9. Таким образом, в ближайшие месяцы к МКС полетит пилотируемый корабль с астронавтами на борту.
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В свою очередь, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent» составит $64,3-65,6 за баррель.
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Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

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Опубликовали характеристики новых видеокарт NVIDIA

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Рост ВВП Северной Кореи в 2019 году составил 1,8 процента, а в 2020-м и 2021-м, согласно прогнозам, он достигнет уровня 2,2 и 2,8 процента соответственно.
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Российская газета 17 января в 01:55
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В Магадане проходит кастинг юных актеров для фильма о Елене Вяльбе

Для съемок картины проходит кастинг юных актеров, сообщает сайт правительства региона. Рабочее название фильма — «Белый снег».
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«Барселона» обыграла «Гранаду» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.
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Американская теннисистка Кори Гауфф в первом круге Australian Open обыграла шестикратную победительницу турниров Большого Шлема Винус Уильямс.
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