Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

РИА Новости00:00

Доход нам только снится

Российская газета10:30

Процентные ставки по вкладам рухнули до исторического минимума

Красная весна10:30

Крупнейшие банки России снизили процентные ставки по вкладам до исторического минимума

Общая газета.RU15 января в 16:28

Средняя максимальная ставка по вкладам Топ-10 банков снизилась до 5,93%

ИА БанкИнформСервис16 января в 00:53

Аналитики раскрыли, на что заменить банковские вклады

АБН16 января в 09:05

ЦБ: Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

Плас16 января в 02:31
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