Экономика
РИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Крупнейшие банки России снизили процентные ставки по вкладам до исторического минимума
Общая газета.RU15 января в 16:28
Средняя максимальная ставка по вкладам Топ-10 банков снизилась до 5,93%
ИА БанкИнформСервис16 января в 00:53
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика
Объяснен призыв главы Чувашии «мочить» критикующих власть журналистов
Ранее 19 января Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Политика
Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами
Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Экономика
Волгоград оказался в хвосте рейтинга по уровню доходов населения
В рейтинге регионов по уровню доходов за 2018 год Волгоградская область заняла 69-ое место из 85 Согласно отчету Росстата, в регионе средний уровень месячного дохода составил 22813 рублей.
Происшествия
Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Технологии
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
Политика
Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
Политика
Конференция по Ливии начала работу в Берлине
В Берлине началась конференция по урегулированию ситуации в Ливии, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Киеве проходит акция антифашистов
На Михайловской площади в Киеве началась акция антифашистов, сообщают 19 января журналисты издания «Страна.ua» на своем telegram-канале.
Здоровье
Названы продукты, снижающие давление
Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Единоборства
Серроне доставлен в больницу после боя с Макгрегором
Американский боец Дональд Серроне доставлен в больницу после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246.
Происшествия
Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
Мужчина прыгнул в купель во время крещенских купаний и сломал шею в поселке Ровное Гвардейского района Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Гаджеты
Один из лучших смартфонов за 20 000 рублей получил Android 10 с новой оболочкой
На нашем тесте присутствовал экземпляр, работающий под управлением Android 9.0 с оболочкой ColorOS 6. Но теперь эта модель получила Android 10 с новой оболочкой Realme UI.
Армия и оружие
Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев
Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Армия и оружие
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма
Разведку у границ Крыма провел американский стратегический беспилотник. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на PlaneRadar.
Общество
ВШЭ пообещала учесть мнение студентов перед ограничением их заявлений
В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) пообещали учесть мнение студентов при введении внутренних поправок, которые ограничат их политические высказывания.
Армия и оружие
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Биатлон
Логинов: со стрельбой на ноль можно было рассчитывать на медали
Со стрельбой на ноль можно было рассчитывать на медали. Но залог успеха в биатлоне – это стрельба плюс хороший ход.
Футбол
Агуэро забил 250-й гол за «Манчестер Сити»
Политика
Соловьев оценил слова Тимошенко о начале ликвидации Украины
Российский телеведущий Владимир Соловьев оценил заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале процесса ликвидации Украины.
Космос
ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе
Европейское космическое агентство ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Экономика
Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»
Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
Религия
Православные празднуют Крещение Господне
Авто