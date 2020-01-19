Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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Эксперты дали прогноз на ставки по банковским вкладам

Deita.ruвчера в 18:45

Финансовый прогноз. Куда вкладывать сбережения в 2020 году

Life.ruвчера в 23:30

Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции

АМИТЕЛвчера в 22:02

Россияне забросили банковские вклады и ищут новые пути заработка

ФедералПресс01:23

Процентные ставки по вкладам рухнули до исторического минимума

Красная веснавчера в 10:30

Доход нам только снится

Российская газетавчера в 10:30

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

РИА Новостивчера в 00:00
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Автоматически обработано 7049 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Происшествия

В Перми ввели режим ЧС после гибели пятерых человек в отеле

РИА Новости 06:10
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
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Политика

На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова

Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
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Известный российский врач-кардиолог Александр Мясников в очередном выпуске популярной программы «О самом главном» перечислил пять главных условий победы над раком.
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Дивизион Боброва обыграл команду Дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ 2020 года.
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RT на русском 06:18
Политика

В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

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РИА Новости 06:01
Политика

Песков отреагировал на слухи о проведении досрочных выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал трезво оценивать источники, распространяющие информацию о возможном проведении досрочных выборов в Госдуму в декабре 2020 года.
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Управление МВД по Забайкальскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении главы преступного сообщества Георгия Углавы по прозвищу Тахи и его 10 подчиненных, потерпевшими признаны не менее 170 человек, сообщили в пресс-службе УМВД.
РИА Новости 05:18
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Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
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Шоу-бизнес

Свадьбу Дарьи Жуковой с греческим миллиардером оценили в $6,5 млн

В швейцарском Санкт-Морице в конце прошедшей недели была с размахом сыграна свадьба Дарьи Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
Московский Комсомолец вчера в 06:52
Общество

Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Газета.Ru 06:10
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
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Политика

Джонсон заявил Путину о невозможности нормализации отношений

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Общество

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

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Российская газета 00:20
Происшествия

В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы

Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после случая с беременностью 13-летней школьницы из Железногорска, отцом ребенка которой, по информации СМИ, мог стать 10-летний мальчик.
РИА Новости 02:15
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Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине

Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
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В посольстве Украины в Великобритании случилась очередная истерика.
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Общество

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
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Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
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Lenta.ru вчера в 21:12
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Энистон точно была не против и отвечала ему взаимностью. Также она смеялась, когда Питт получал свою статуэтку.
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Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается

Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
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В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
RT на русском 03:41
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Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия вчера в 22:54
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