Экономика
РИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Политика
На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова
Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака
Известный российский врач-кардиолог Александр Мясников в очередном выпуске популярной программы «О самом главном» перечислил пять главных условий победы над раком.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Хоккей
Дивизион Боброва выиграл Матч звезд КХЛ 2020 года
Дивизион Боброва обыграл команду Дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ 2020 года.
Политика
Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией.
Политика
В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине
В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Песков отреагировал на слухи о проведении досрочных выборов в Госдуму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал трезво оценивать источники, распространяющие информацию о возможном проведении досрочных выборов в Госдуму в декабре 2020 года.
Политика
Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Происшествия
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими
Управление МВД по Забайкальскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении главы преступного сообщества Георгия Углавы по прозвищу Тахи и его 10 подчиненных, потерпевшими признаны не менее 170 человек, сообщили в пресс-службе УМВД.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
Шоу-бизнес
Свадьбу Дарьи Жуковой с греческим миллиардером оценили в $6,5 млн
В швейцарском Санкт-Морице в конце прошедшей недели была с размахом сыграна свадьба Дарьи Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Политика
Джонсон заявил Путину о невозможности нормализации отношений
На встрече в Берлине Джонсон заявил Путину, что позиция Лондона по инциденту в Солсбери не изменилась.
Общество
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Происшествия
В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы
Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после случая с беременностью 13-летней школьницы из Железногорска, отцом ребенка которой, по информации СМИ, мог стать 10-летний мальчик.
Политика
Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине
Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Политика
Великобритания признала украинский трезубец экстремистским символом
В посольстве Украины в Великобритании случилась очередная истерика.
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Общество
Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
Политика
России вернут долги за военную технику
Шоу-бизнес
Пара дня: Брэда Питта и Дженнифер Энистон снова видят вместе
Энистон точно была не против и отвечала ему взаимностью. Также она смеялась, когда Питт получал свою статуэтку.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Футбол
Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
Общество
В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта
Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
Политика
Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.