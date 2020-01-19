Экономика
РИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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Происшествия
Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Политика
Зеленский не назвал Бандеру в числе героев Украины
Президент Украины Зеленский заявил, что на Украине героями должны называться выдающиеся личности, которые не провоцируют конфликт в обществе.
Кино
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года.
Политика
Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии
Исполняющий обязанности главы российского МИДа Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по урегулированию конфликта в Ливии, который был принят в воскресенье, 19 января, на международной конференции в Берлине.
Спорт
Британия не выдала WADA пробы чемпиона Мо Фары
Британское антидопинговое агентство (UKAD) приняло решение не выдавать специалистам Всемирного антидопингового агентства (WADA) образцы проб легкоатлета Мо Фары для перепроверки, сообщило издание «Южный Федеральный».
Происшествия
Град размером с мяч для гольфа — Австралию штормит
Шторма и бури вызвали хаос в двух городах Австралии. В Мельбурне и Канберре выпал град размером с мяч для гольфа, сообщает BBC.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через портал госуслуг
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, позволяющих физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Экономика
Центральный рынок в Москве сменил владельца
Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».
Технологии
Amazon создает систему оплаты по скану ладони
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
Политика
РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снялась полностью обнаженной в честь дня рождения
Ольга Бузова снялась полностью обнаженной в честь дня рождения Сегодня Ольге Бузовой исполняется 34 года.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Общество
Дерипаска в Давосе примет участие в сессии по климату
Бизнесмен Олег Дерипаска примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в качестве участника сессии "Глобальное влияние климатической стратегии России" (The Global Impact of Russia's Climate Strategy), которая пройдет 22 января.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Футбол
Шюррле — о Второй мировой войне: немцы давно осознали свои ошибки
Немцы давно осознали свои ошибки и с тех пор очень изменились.
Транспорт
Саратовский аэропорт «Гагарин» стал узловым
Политика
Зеленский назвал условие для своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что, согласно украинской Конституции, ему пришлось бы уйти в отставку, если бы ему предъявили обвинения «в какой-то подлинной коррупции».
Политика
Оргкомитет «Марша Немцова» подаст заявку на шествие 29-го февраля
Организаторы рассчитывают, что в ней примут участие не менее 50-ти тысяч человек, - добавил Яшин.
Армия и оружие
Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии
Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Политика
Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины.