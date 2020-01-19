Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

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Экономика Центральный рынок в Москве сменил владельца Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».

Технологии Amazon создает систему оплаты по скану ладони Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.

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Общество Дерипаска в Давосе примет участие в сессии по климату Бизнесмен Олег Дерипаска примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в качестве участника сессии "Глобальное влияние климатической стратегии России" (The Global Impact of Russia's Climate Strategy), которая пройдет 22 января.