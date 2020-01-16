Экономика
РИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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Крупнейшие банки России снизили процентные ставки по вкладам до исторического минимума
Общая газета.RU15 января в 16:28
Средняя максимальная ставка по вкладам Топ-10 банков снизилась до 5,93%
ИА БанкИнформСервис16 января в 00:53
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