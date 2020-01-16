Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

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