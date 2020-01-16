Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

РИА Новости00:00

Крупнейшие банки России снизили процентные ставки по вкладам до исторического минимума

Общая газета.RU15 января в 16:28

Аналитики раскрыли, на что заменить банковские вклады

АБН16 января в 09:05

Средняя максимальная ставка по вкладам Топ-10 банков снизилась до 5,93%

ИА БанкИнформСервис16 января в 00:53

ЦБ: Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

Плас16 января в 02:31

Ставки по вкладам физических лиц опустились ниже 6%

Саминвестор16 января в 05:17

Роста ставок больше нет

Коммерсантъ FM16 января в 06:27
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