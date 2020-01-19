Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию. Как сохранить и приумножить личные сбережения в таких условиях — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
РИА Новостивчера в 00:00

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Процентные ставки по вкладам рухнули до исторического минимума

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Финансовый прогноз. Куда вкладывать сбережения в 2020 году

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Эксперты дали прогноз на ставки по банковским вкладам

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Экономисты предсказали дальнейшее падение доходности рублёвых вкладов

News.ru08:59

Доход нам только снится

Российская газетавчера в 10:30

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

РИА Новостивчера в 00:00
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Новый год, который ждет и отмечает вся страна, сопровождается чревоугодием и возлияниями, а за грехи, как известно, надо платить.
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Названа сильнейшая лига 2019 года. РПЛ ниже чемпионатов Эквадора и Кипра

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