Экономика
РИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию. Как сохранить и приумножить личные сбережения в таких условиях — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.РИА Новостивчера в 00:00
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Экономика
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Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
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PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
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По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
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Чайка покинет пост генпрокурора России
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Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства
В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.