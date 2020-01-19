Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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Экономисты предсказали дальнейшее падение доходности рублёвых вкладов

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Эксперт оценил смену интереса россиян от вкладов к другим финансовым инструментам

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Процентные ставки по вкладам рухнули до исторического минимума

Красная веснавчера в 10:30

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Экономика сегодня05:13

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

РИА Новостивчера в 00:00
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
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В Венской опере объяснили замену Гергиева перед спектаклем

В Венской государственной опере прокомментировали ситуацию с заменой дирижёра Валерия Гергиева перед спектаклем «Лоэнгрин», который прошёл в минувшее воскресенье, 19 января, сообщает РИА Новости.
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