Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию. Как сохранить и приумножить личные сбережения в таких условиях — в материале РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать185
с чего всё началось

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
РИА Новостивчера в 00:00

Подробнее о событии

Экономисты предсказали дальнейшее падение доходности рублёвых вкладов

News.ru08:59

Эксперт оценил смену интереса россиян от вкладов к другим финансовым инструментам

RT на русском08:03

Доход нам только снится

Российская газетавчера в 10:30

Эксперты дали прогноз на ставки по банковским вкладам

Deita.ruвчера в 18:45

Процентные ставки по вкладам рухнули до исторического минимума

Красная веснавчера в 10:30

Финансовый прогноз. Куда вкладывать сбережения в 2020 году

Life.ruвчера в 23:30

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

РИА Новостивчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

Avia.pro 18 января в 22:11
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета 18:23
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК 18:57
Общество

Вильфанд объяснил продолжительное аномальное тепло в России

Теплый ветер с Атлантики определяет погоду на территории России в течение зимы, эта ситуация привела к тому, что погода на азиатской территории страны превратилась из "теплой" в "экстремально теплую", сообщил РИА Новости и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 20:13
Шоу-бизнес

Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой пиара и мужа-инвалида

Поргина не раз слышала упреки в свой адрес о том, что она якобы пиарится на лечении мужа, но услышать подобные домыслы от дочери актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова она не ожидала.
Суть событий 00:03
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке

RT на русском 19:42
Политика

Зеленский заявил о начале диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что благодаря началу его диалога с российским лидером Владимиром Путиным Киеву удалось вернуть заключённых и корабли, также стороны смогли договориться о саммите в нормандском формате.
RT на русском 03:57
Гаджеты

Новые неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу

Компания Huami запустила продажи "умных часов" часы Amazfit T-Rex с защищенным корпусом и повышенной функциональностью.
МонаВиста 18 января в 04:15
Армия и оружие

В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

РБК 17:22
Армия и оружие

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Известия 15:09
Спорт

Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Вести.Ru 16:50
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости 10:13
Политика

Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:28
Музыка

Британский монетный двор выпустил монету в честь группы Queen

ТАСС 07:10
Общество

Аэропорт Южно-Сахалинска получит 13 миллиардов рублей на новую ВПП

Федеральный бюджет выделит 13 миллиардов рублей на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в понедельник на пресс-конференции.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес

В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко

4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
ИнфоСМИ 12:43
Происшествия

В Томске в подъезде многоэтажки найдена новорожденная девочка

Sibnovosti.ru 03:38
Энергетика

Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии

РИА Новости 14:10
Здоровье

У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
ТВ Центр 03:23
Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM 03:12
Кино

Феникс получил премию Гильдии киноактеров США

Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
The Moscow Post 01:21
Здоровье

В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса

РБК 18:54
Происшествия

В Новосибирске загорелся крематорий

На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
РБК 16:17
Армия и оружие

Дневник (Болгария): Польша резко отреагировала на обвинения России в убийстве евреев и украинцев во время Второй мировой войны (Дневник)

По данным российского министерства обороны, советские войска «несмотря на свои ограниченные резервы, пытались оказать повстанцам возможную помощь», пока «солдаты армии Крайовой (верной польскому правительству в изгнании) уничтожали оставшихся в городе евреев и украинцев».
ИноСМИ 17:40
Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo.
Телеканал 360° 12:57
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК 20:14
Футбол

«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа», Смолов не реализовал пенальти

«Локомотив» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью со «Стяуа» со счетом 3:3. Голы в составе москвичей забили Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.
Спорт-Экспресс 12:25
Политика

The Guardian назвала имя нового лидера ИГ

Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Интерфакс 16:30
Происшествия

Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

Российская газета 08:28
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием

Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
АиФ Нижний Новгород 13:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное