Экономика
РИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию. Как сохранить и приумножить личные сбережения в таких условиях — в материале РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить411
с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.РИА Новостивчера в 00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Общество
Вильфанд объяснил продолжительное аномальное тепло в России
Теплый ветер с Атлантики определяет погоду на территории России в течение зимы, эта ситуация привела к тому, что погода на азиатской территории страны превратилась из "теплой" в "экстремально теплую", сообщил РИА Новости и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой пиара и мужа-инвалида
Поргина не раз слышала упреки в свой адрес о том, что она якобы пиарится на лечении мужа, но услышать подобные домыслы от дочери актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова она не ожидала.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке
Политика
Зеленский заявил о начале диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что благодаря началу его диалога с российским лидером Владимиром Путиным Киеву удалось вернуть заключённых и корабли, также стороны смогли договориться о саммите в нормандском формате.
Гаджеты
Новые неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу
Компания Huami запустила продажи "умных часов" часы Amazfit T-Rex с защищенным корпусом и повышенной функциональностью.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Спорт
Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара
Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Общество
Аэропорт Южно-Сахалинска получит 13 миллиардов рублей на новую ВПП
Федеральный бюджет выделит 13 миллиардов рублей на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в понедельник на пресс-конференции.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
Происшествия
В Томске в подъезде многоэтажки найдена новорожденная девочка
Энергетика
Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Кино
Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
Происшествия
В Новосибирске загорелся крематорий
На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Армия и оружие
Дневник (Болгария): Польша резко отреагировала на обвинения России в убийстве евреев и украинцев во время Второй мировой войны (Дневник)
По данным российского министерства обороны, советские войска «несмотря на свои ограниченные резервы, пытались оказать повстанцам возможную помощь», пока «солдаты армии Крайовой (верной польскому правительству в изгнании) уничтожали оставшихся в городе евреев и украинцев».
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа», Смолов не реализовал пенальти
«Локомотив» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью со «Стяуа» со счетом 3:3. Голы в составе москвичей забили Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.
Политика
The Guardian назвала имя нового лидера ИГ
Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.