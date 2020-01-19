Экономика
РИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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Политика
Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Ливии и Сирии
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел в понедельник переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Футбол
«Ливерпуль» победил «МЮ» на «Энфилде». Салах забил с передачи Алиссона
«Ливерпуль» на своем поле победил «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Экономика
«Налог на Гугл» поставил Чехию на грань торговой войны с США
Торговую войну с США может спровоцировать принятый в Чехии закон о налоге для интернет-компаний, 20 января сообщила пражская газета Hospodářské noviny.
Политика
Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции
15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Хоккей
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Наука
В Швейцарии создали 18-каратное золото из пластика
В Швейцарии ученые создали золотой из пластика. Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии был создан необычный слиток золота.
Технологии
Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»
Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Происшествия
Семьи погибших в пермском хостеле получат матпомощь
По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
Политика
Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции
Юристы Белого дома назвали статьи импичмента, подготовленные демократами, "оскорблением Конституции и демократических институтов" США.
Политика
Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя
Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката
Кино
Дэвид Линч допросил обезьяну в короткометражке от Netflix
Происшествия
Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
Общество
С активов «Газпрома» в Европе сняли арест
Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Кино
Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI века
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".