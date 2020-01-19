Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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Аналитики: Центробанк продолжит снижать ключевую ставку

Вечерняя Москва13:18

Доход нам только снится

Российская газетавчера в 10:30

Эксперт оценил смену интереса россиян от вкладов к другим финансовым инструментам

RT на русском08:03

Эксперты дали прогноз на ставки по банковским вкладам

Deita.ruвчера в 18:45

Процентные ставки по вкладам рухнули до исторического минимума

Красная веснавчера в 10:30

Экономисты предсказали дальнейшее падение доходности рублёвых вкладов

News.ru08:59

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

РИА Новостивчера в 00:00
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 14:12
Футбол

«Ливерпуль» победил «МЮ» на «Энфилде». Салах забил с передачи Алиссона

«Ливерпуль» на своем поле победил «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Торговую войну с США может спровоцировать принятый в Чехии закон о налоге для интернет-компаний, 20 января сообщила пражская газета Hospodářské noviny.
Красная весна 09:16
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Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции

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В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
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МАК назвал виновных в аварийной посадке самолета «ЮТэйр» в Сочи

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Чайка покинет пост генпрокурора РФ

Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
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Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией

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В Швейцарии создали 18-каратное золото из пластика

В Швейцарии ученые создали золотой из пластика. Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии был создан необычный слиток золота.
Уфимские Заметки 17 января в 14:17
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Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»

Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
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Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Семьи погибших в пермском хостеле получат матпомощь

По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
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Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции

Юристы Белого дома назвали статьи импичмента, подготовленные демократами, "оскорблением Конституции и демократических институтов" США.
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Политика

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Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
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Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
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Журналист из США предложил Туктамышевой выступать за другую страну

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Разработчики Dying Light 2 решили отложить релиз игры

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Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею

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Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
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С активов «Газпрома» в Европе сняли арест

Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены.
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Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

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Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
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Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
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