Экономика
РИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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с чего всё началось
Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.РИА Новостивчера в 00:00
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«Смерть» банковских вкладов предопределила развитие инвестиционного рынка России
Экономика сегодня05:13
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Режим террористической опасности вводится в Польше в связи с празднованием 75-летия освобождения концлагеря в Освенциме, сообщает Государственный центр безопасности.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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На какую именно — не уточняется. Чайка работал в должности генпрокурора РФ с 2006 года.
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Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
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Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарём Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарём Совета безопасности республики.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
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В Китае признали передачу коронавируса от человека к человеку
Наньшань рассказал о случае в провинции Гуандун, где случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы у двух человек.
Политика
Зеленскому не разрешили выступить на форуме памяти Холокоста в Израиле
Власти Израиля не разрешили президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
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Российским физикам удалось впервые надолго запереть свет в наноловушке
18 января в Москве русским физикам из Университета ИТМО вместе с учеными из Австралии впервые получилось надолго задержать свет в наноловушке.
Космос
К созданию российской многоразовой ракеты подключился создатель «Сармата»
Разработчик российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» ГРЦ имени Макеева ведет работы над новым вариантом многоразовой ракеты космического назначения «Корона», говорится в докладе компании в сборнике тезисов к XLIV Королевским чтениям.
Политика
Оппозиция раскололась в две позиции
По мнению политолога Аббаса Галлямова, тайна вокруг организатора первого массового митинга против реформирования Основного закона связана с «отсутствием в оппозиции понимания плана действий», а протест против реформы «не в полной мере отвечает общественным настроениям».
Происшествия
Летевший из Москвы в Южно-Сахалинск самолет экстренно приземлился в Казани
Самолет, следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в Казани из-за самочувствия одного из пассажиров.
Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке
Интернет
Instagram убрал кнопку IGTV из своего приложения
Здоровье
Косметолог рассказал, как расстаться с «постновогодними прыщами»
Едемский назвал это явление обывательским выражением "постновогодние прыщи" и объяснил, что так происходит из-за погрешностей в привычной диете.
Кино
Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России
Экономика
Назван средний размер долга жителей РФ перед банками
За год задолженность перед банками в среднем выросла на 12,5%, до 319 тыс. руб. Также активно растёт долг у молодых людей 22 − 25 лет: за 2019 год на 14% — до 134,7 тыс. руб. Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (66%) считают, что кредиты усложняют жизнь, делают её хуже.
Игры
Новые особенности Sony PlayStation 5 вскрылись в патенте
Компания Sony Interactive Entertainment получила новый патент, который проливает свет на новые функции игровой приставки следующего поколения PlayStation 5. В частности, игровой контроллер DualShock 5 сможет поддерживать голосовые команды.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон пофлиртовали за кулисами кинопремии
Накануне в Лос-Анджелесе актёрам и кинодеятелям вручали награды престижной кинопремии «Гильдии актеров».
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МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда.
Экономика
«Дальневосточной ипотекой» уже воспользовались более 400 молодых семей
По программе «Дальневосточная ипотека» на 20 января заключено 440 кредитных договоров по льготной ставке на общую сумму 1,55 млрд рублей.