Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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с чего всё началось

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.
РИА Новостивчера в 00:00

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Экономисты предсказали дальнейшее падение доходности рублёвых вкладов

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Российская газетавчера в 10:30

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

РИА Новостивчера в 00:00
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В Китае признали передачу коронавируса от человека к человеку

Наньшань рассказал о случае в провинции Гуандун, где случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы у двух человек.
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Власти Израиля не разрешили президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
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По мнению политолога Аббаса Галлямова, тайна вокруг организатора первого массового митинга против реформирования Основного закона связана с «отсутствием в оппозиции понимания плана действий», а протест против реформы «не в полной мере отвечает общественным настроениям».
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Летевший из Москвы в Южно-Сахалинск самолет экстренно приземлился в Казани

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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке

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