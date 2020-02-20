Экономика
ИнтерфаксБанковское сопровождение способствует «обелению» стройки
"При любом обелении отрасли растёт себестоимость, и это нормально", - пояснил замминистра. С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан.
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Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Армия и оружие
Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Гаджеты
На сайте американского магазина появились новые AirPods за $399
В базу товаров американского магазина Target добавили новые несколько товаров от Apple.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак в немецкой форме «допросила» Светлану Лободу
Популярная певица Светлана Лобода на своей странице в социальной сети Instagram обнародовала совместное фото с телеведущей Ксенией Собчак.
Авто
Стала известна дата премьеры нового Ford Bronco
Политика
Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке
Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
Отец Жанны Фриске Владимир Фриске подал иск в Пресненский суд столицы против Дмитрия Шепелева, Он требует от телеведущего вернуть 7 миллионов 211 тысяч рублей.
Происшествия
Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане
Во время отдыха на базе «Тонус» дети и подростки решили искупаться в бассейне, где находились более часа.
Общество
В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал
Власти итальянской области Венето объявили в воскресенье о решении приостановить всемирно известный карнавал в Венеции в рамках мер по защите от быстро распространяющегося по Италии коронавируса.
Происшествия
Автобусы с эвакуированными из КНР под Полтаву забросали камнями
Кино
Анонсированы новые «Звездные войны»
Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Футбол
Шахтер — Десна 0:0 (1-й тайм)
Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Политика
Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведет к миру в Афганистане.
Армия и оружие
The National Interest оценило странный российский патрон для ШАК-12
Общество
102-летнему уфимцу вручили орден генерала Шаймуратова
Орден генерал-майора Минигали Шаймуратова под номером один Радий Хабиров вручил 102-летнему Мугину Каримовичу Нагаеву.
Политика
Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
Политика
Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком
Кравчук добавил, что возможное снижение пенсий в стране станет для властей Украины «очень серьезным вызовом».
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Биатлон
Старший тренер биатлонной сборной Норицын назвал свою главную ошибку
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал свою главную ошибку, допущенную при подготовке к чемпионату мира в Антхольце.
Биатлон
Стали известны первые результаты обыска российских биатлонистов
Первые результаты обыска показали, что улик в применении допинга нет, но итальянские правоохранители намерены повнимательнее ознакомиться с информацией, имеющейся в ноутбуке и телефоне Логинова, а также в мобильнике личного тренера спортсмена – Александра Касперовича.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Авто
Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung
У авто для Южной Кореи появится хромированная решётка радиатора, иные противотуманные фары и другой задний бампер.
Общество
Прогноз погоды: кажется, ещё чуть-чуть и можно будет загорать
Синоптики ожидают дождь и мокрый снег при температуре воздуха от минус 3 до плюс 7.
Игры
THQ Nordic решила выпустить ремейк видеоигры Gothic
В декабре 2019 года THQ Nordic разместила на платформе Steam демонстрационную версию ремейка оригинальной игры Gothic.
Политика
Нецензурный пост депутата Рады о 23 февраля разделил украинцев
Некоторые украинцы раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.