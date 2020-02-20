Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБанковское сопровождение способствует «обелению» стройки

"При любом обелении отрасли растёт себестоимость, и это нормально", - пояснил замминистра. С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан.
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Минстрой связал рост цен на квартиры в новостройках с обелением отрасли

ТАСС20 февраля в 03:09

Я хочу вложиться в недвижимость. Что мне нужно знать?

РБК21 февраля в 12:30

Банковское сопровождение способствует «обелению» стройки

Интерфакс20 февраля в 02:57

Депутат Аксаков заявил, что рост цен на жилье не будет критичным

ФАН20 февраля в 04:58

Минстрой связал рост цен на новостройки с обелением отрасли

Говорит Москва20 февраля в 03:32

Стройка не свела счет

Российская газета20 февраля в 11:56

В Минстрое объяснили увеличение стоимости жилья в России

РИАМО20 февраля в 04:39
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Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском 10:11
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Армия и оружие

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Lenta.ru 09:00
Гаджеты

На сайте американского магазина появились новые AirPods за $399

В базу товаров американского магазина Target добавили новые несколько товаров от Apple.
The GEEK 04:54
Происшествия

В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess

BFM.ru 06:48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак в немецкой форме «допросила» Светлану Лободу

Популярная певица Светлана Лобода на своей странице в социальной сети Instagram обнародовала совместное фото с телеведущей Ксенией Собчак.
Территория новостей 21 февраля в 15:31
Авто

Стала известна дата премьеры нового Ford Bronco

Tvoe-avto.com вчера в 12:01
Политика

Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке

Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Красная весна 09:12
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева

Отец Жанны Фриске Владимир Фриске подал иск в Пресненский суд столицы против Дмитрия Шепелева, Он требует от телеведущего вернуть 7 миллионов 211 тысяч рублей.
Pravda.Ru вчера в 08:37
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Во время отдыха на базе «Тонус» дети и подростки решили искупаться в бассейне, где находились более часа.
Известия 10:06
Общество

В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал

Власти итальянской области Венето объявили в воскресенье о решении приостановить всемирно известный карнавал в Венеции в рамках мер по защите от быстро распространяющегося по Италии коронавируса.
Интерфакс 08:36
Происшествия

Автобусы с эвакуированными из КНР под Полтаву забросали камнями

RT на русском 20 февраля в 13:15
Кино

Анонсированы новые «Звездные войны»

Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Kinonews.ru вчера в 06:18
Армия и оружие

Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Новостной фронт вчера в 03:10
Футбол

Шахтер — Десна 0:0 (1-й тайм)

Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Все про Спорт ру вчера в 16:30
Политика

Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведет к миру в Афганистане.
RT на русском 10:17
Политика

Россия отказалась раскрывать Китаю секреты работы СПРН

Взгляд.ру 04:27
Армия и оружие

Колонну Турции в Сирии остановили российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Армия и оружие

The National Interest оценило странный российский патрон для ШАК-12

ПолитРоссия вчера в 09:04
Общество

102-летнему уфимцу вручили орден генерала Шаймуратова

Орден генерал-майора Минигали Шаймуратова под номером один Радий Хабиров вручил 102-летнему Мугину Каримовичу Нагаеву.
UfacityNews.ru 07:38
Политика

Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
Lenta.ru 05:25
Политика

Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком

Кравчук добавил, что возможное снижение пенсий в стране станет для властей Украины «очень серьезным вызовом».
REGNUM вчера в 11:07
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости 08:01
Биатлон

Старший тренер биатлонной сборной Норицын назвал свою главную ошибку

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал свою главную ошибку, допущенную при подготовке к чемпионату мира в Антхольце.
Газета.Ru 05:55
Биатлон

Стали известны первые результаты обыска российских биатлонистов

Первые результаты обыска показали, что улик в применении допинга нет, но итальянские правоохранители намерены повнимательнее ознакомиться с информацией, имеющейся в ноутбуке и телефоне Логинова, а также в мобильнике личного тренера спортсмена – Александра Касперовича.
ProstoProSport вчера в 13:18
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM вчера в 12:22
Авто

Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung

У авто для Южной Кореи появится хромированная решётка радиатора, иные противотуманные фары и другой задний бампер.
REGNUM 20 февраля в 01:25
Общество

Прогноз погоды: кажется, ещё чуть-чуть и можно будет загорать

Синоптики ожидают дождь и мокрый снег при температуре воздуха от минус 3 до плюс 7.
ВНовгороде.ру 05:32
Игры

THQ Nordic решила выпустить ремейк видеоигры Gothic

В декабре 2019 года THQ Nordic разместила на платформе Steam демонстрационную версию ремейка оригинальной игры Gothic.
REGNUM 03:14
Политика

Нецензурный пост депутата Рады о 23 февраля разделил украинцев

Некоторые украинцы раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.
РИА Новости 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
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