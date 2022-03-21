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Банковскому сектору может понадобиться 3,5 трлн рублей докапитализации

Расчеты проводились для макроэкономического сценария, предполагающего снижение ВВП на 6,4% в 2022 года и на 2,2% в 2023 году, а также повышение годовой инфляции до 20% в декабре текущего года и 8 по итогам 2023 года.
Frank Media
Основные параметры стресс-сценария для банковской системы в условиях внешнеэкономического стресса рассчитали ведущий эксперт Ренат Ахметов и руководитель направления Олег Солнцев Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Экономика и жизнь
На 51 частный банк Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга приходится чуть более 1 трлн руб. необходимого финансирования, из которых 0,7 трлн руб. может быть выделено государством.
РБК
По данным ЦБ, на 1 февраля 2021 года доля просроченных розничных кредитов была близка к исторически минимальному уровню и составляла 4,1% (1,03 трлн руб.).
РБК

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Оценена потребность в докапитализации банковской системы
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Эксперты ЦМАКП: 129 банкам может потребоваться докапитализация на общую сумму ₽3,5 трлн
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