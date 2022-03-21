Расчеты проводились для макроэкономического сценария, предполагающего снижение ВВП на 6,4% в 2022 года и на 2,2% в 2023 году, а также повышение годовой инфляции до 20% в декабре текущего года и 8 по итогам 2023 года.
Основные параметры стресс-сценария для банковской системы в условиях внешнеэкономического стресса рассчитали ведущий эксперт Ренат Ахметов и руководитель направления Олег Солнцев Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", — говорится в сообщении на сайте МИД.
На втором месте находится Apple iPhone 12, объем проданных смартфонов 41,7 миллиона при средней цене 851 доллар за экземпляр, на третьем месте – iPhone 13 (34,9 миллиона единиц, 962 доллара), на четвертом – iPhone 11 (33,6 миллиона устройств, 604 доллара).
Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России, которая потребовала признать американскую компанию Meta Platforms Inc. (бывшая Facebook) экстремистской организацией и запретить в стране принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram.