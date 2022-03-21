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Банковскому сектору может понадобиться 3,5 трлн рублей докапитализации

Потребность в пополнении собственного капитала на 3,5 трлн рублей возникнет в 2022-2023 годах у 129 российских банков, на которые приходится 68% активов банковской системы вне Сбербанка.
Forbes
Расчеты проводились для макроэкономического сценария, предполагающего снижение ВВП на 6,4% в 2022 года и на 2,2% в 2023 году, а также повышение годовой инфляции до 20% в декабре текущего года и 8 по итогам 2023 года.
Frank Media
Основные параметры стресс-сценария для банковской системы в условиях внешнеэкономического стресса рассчитали ведущий эксперт Ренат Ахметов и руководитель направления Олег Солнцев Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Экономика и жизнь
Частным столичным банкам может потребоваться 1 трлн – 655 млрд руб. от государства и 388 млрд руб. от собственников.
Ведомости

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Эксперты оценили потребность российских банков в докапитализации в 3,5 трлн рублей
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