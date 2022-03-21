Расчеты проводились для макроэкономического сценария, предполагающего снижение ВВП на 6,4% в 2022 года и на 2,2% в 2023 году, а также повышение годовой инфляции до 20% в декабре текущего года и 8 по итогам 2023 года.
Основные параметры стресс-сценария для банковской системы в условиях внешнеэкономического стресса рассчитали ведущий эксперт Ренат Ахметов и руководитель направления Олег Солнцев Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Украинский президент Владимир Зеленский после начала российской специальной операции принял решение остаться в Киеве, не прислушавшись к рекомендациям спецслужб и зарубежных партнеров покинуть страну, об этом политик рассказал в интервью Чешскому телевидению, его слова приводит РИА Новости.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила доступ к сайту европейского телеканала Euronews, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роскомнадзора.