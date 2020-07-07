Общество

АвторадиоАвторадиоБанкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными почти 43 тысячи россиян, включая индивидуальных предпринимателей.
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с чего всё началось

Число личных банкротств россиян удвоилось после отмены самоизоляции

В июне суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, — поступившей в РБК.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

В России резко увеличилось число банкротств среди граждан

URA.Ruвчера в 17:17

Главные новости к утру 7 июля

Коммерсантъ00:09

РБК: число обанкротившихся россиян за первое полугодие выросло в 1,5 раза

ТАССвчера в 19:30

Что случилось этой ночью: вторник, 7 июля

Интерфакс00:35

В России отмечен всплеск числа решений о банкротствах граждан

Российская газетавчера в 17:01

Число личных банкротств россиян удвоилось после отмены самоизоляции

РБКвчера в 17:00

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

Известиявчера в 17:14
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Здоровье

За сутки в Самарской области коронавирус выявлен у 102 человек

По информации оперштаба Самарской области на вторник, 7 июля, за последние сутки еще у 102 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:27
480
Происшествия

В Петербурге проходят обыски по делу генерала МВД Ивана Абакумова

Оперативные мероприятия связаны с делом о злоупотреблении должностными полномочиями, фигурантом которого является бывший заместитель по тылу начальника ГУ МВД генерал-майор Иван Абакумов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:33
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Общество

Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке

Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
120
Общество

Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
623
Общество

В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Происшествия

В Польше сгорел дом с украинскими гастарбайтерами

Неизвестные подожгли хостел с украинскими заробитчанами в Польше.
Украина.ру 06:25
Общество

МИД не видит серьезных угроз распространения чумы из Монголии и Китая

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР).
РИА Новости 05:54
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
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Политика

Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии

Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
29
Происшествия

В Луганской области разрушили знак «Украина»

В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.
RT на русском 02:43
3
Финансы

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
Моссовет вчера в 04:56
346
Здоровье

Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом

Согласно исследованиям, инфекция поражает ротовую полость и нарушает вкусовые ощущения.
Evo-rus.com 04:41
5
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
797
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
571
Автоспорт

Себастьян Феттель признал, что ему нет места в Mercedes

Ола Каллениус исключил возможность перехода Феттеля в Mercedes Также немецкий гонщик рассказал, что обращался к спортивному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.
Autosport.com.ru 04:14
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
152
Происшествия

Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе

Известия 04:19
41
Происшествия

На Сахалине расследуют дело о пропаже восьмилетней девочки

РИА Новости 06:25
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма вчера в 10:59
3
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
3
Здоровье

Глава и трое сотрудников минздрава Кузбасса заразились коронавирусом

Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, сотрудники последнего находятся в зоне риска заражения COVID-19, поскольку контактируют с большим количеством работников медицинских организаций Кузбасса, в том числе совершая рабочие поездки в больницы.
Российская газета 04:08
29
Общество

За сутки 95 человек заболели коронавирусом в Саратовской области

По информации оперштаба Саратовской области на 9 утра, вторника, 7 июля, за стуки в регионе еще у 95 человек лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:35
1,3K
Происшествия

В Китае 21 человек погиб при падении автобуса в воду

В Китае скончался по меньшей мере 21 человек после падения автобуса с пассажирами в водохранилище.
Газета.Ru 06:28
Происшествия

СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети

По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
6
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Политика

Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
2
Культура

Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября

Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте».
Агентство Москва 05:59
Футбол

Агент: «Семак или Гончаренко могли возглавить „Рубин“ в 2016 году»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о кандидатурах, которых в 2016 году предлагал "Рубину" в качестве нового главного тренера.
Реальное время 03:10
Спорт

Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта

Аргументы и Факты 05:29
Происшествия

Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18
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