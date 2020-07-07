Общество
АвторадиоБанкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными почти 43 тысячи россиян, включая индивидуальных предпринимателей.
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с чего всё началось
В июне суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, — поступившей в РБК.РБКвчера в 17:00
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Здоровье
За сутки в Самарской области коронавирус выявлен у 102 человек
По информации оперштаба Самарской области на вторник, 7 июля, за последние сутки еще у 102 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:27
Происшествия
В Петербурге проходят обыски по делу генерала МВД Ивана Абакумова
Оперативные мероприятия связаны с делом о злоупотреблении должностными полномочиями, фигурантом которого является бывший заместитель по тылу начальника ГУ МВД генерал-майор Иван Абакумов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:33
Общество
Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
Общество
Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
Общество
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Происшествия
В Польше сгорел дом с украинскими гастарбайтерами
Неизвестные подожгли хостел с украинскими заробитчанами в Польше.
Украина.ру 06:25
Общество
МИД не видит серьезных угроз распространения чумы из Монголии и Китая
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР).
РИА Новости 05:54
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Политика
Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии
Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
Происшествия
В Луганской области разрушили знак «Украина»
В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.
RT на русском 02:43
Финансы
Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая
Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
Моссовет вчера в 04:56
Здоровье
Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом
Согласно исследованиям, инфекция поражает ротовую полость и нарушает вкусовые ощущения.
Evo-rus.com 04:41
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Автоспорт
Себастьян Феттель признал, что ему нет места в Mercedes
Ола Каллениус исключил возможность перехода Феттеля в Mercedes Также немецкий гонщик рассказал, что обращался к спортивному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.
Autosport.com.ru 04:14
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма вчера в 10:59
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Здоровье
Глава и трое сотрудников минздрава Кузбасса заразились коронавирусом
Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, сотрудники последнего находятся в зоне риска заражения COVID-19, поскольку контактируют с большим количеством работников медицинских организаций Кузбасса, в том числе совершая рабочие поездки в больницы.
Российская газета 04:08
Общество
За сутки 95 человек заболели коронавирусом в Саратовской области
По информации оперштаба Саратовской области на 9 утра, вторника, 7 июля, за стуки в регионе еще у 95 человек лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:35
Происшествия
В Китае 21 человек погиб при падении автобуса в воду
В Китае скончался по меньшей мере 21 человек после падения автобуса с пассажирами в водохранилище.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Политика
Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
Культура
Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября
Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте».
Агентство Москва 05:59
Футбол
Агент: «Семак или Гончаренко могли возглавить „Рубин“ в 2016 году»
Футбольный агент Шандор Варга рассказал о кандидатурах, которых в 2016 году предлагал "Рубину" в качестве нового главного тренера.
Реальное время 03:10
Спорт
Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта
Аргументы и Факты 05:29
Происшествия
Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка
В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18