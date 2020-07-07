Общество

ИзвестияИзвестияБанкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. Об этом говорится в информации единого реестра «Федресурс», предоставленной «Известиям».
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с чего всё началось

Число личных банкротств россиян удвоилось после отмены самоизоляции

В июне суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, — поступившей в РБК.
РБКвчера в 17:00

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Что случилось этой ночью: вторник, 7 июля

Интерфакс00:35

В России отмечен всплеск числа решений о банкротствах граждан

Российская газетавчера в 17:01

РБК: число обанкротившихся россиян за первое полугодие выросло в 1,5 раза

ТАССвчера в 19:30

В России резко увеличилось число банкротств среди граждан

URA.Ruвчера в 17:17

Главные новости к утру 7 июля

Коммерсантъ00:09

Число личных банкротств россиян удвоилось после отмены самоизоляции

РБКвчера в 17:00

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

Известиявчера в 17:14
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Политика

Песков прокомментировал задержание Ивана Сафронова по делу о госизмене

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков сообщил, что о задержании советника руководителя «Роскосмоса» Ивана Сафронова в Кремле узнали из публикаций в СМИ.
Военное дело 06:13
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Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
1,2K
Общество

«Коммерсантъ» назвал абсурдными обвинения против Ивана Сафронова

Издательский дом «Коммерсантъ» опубликовал заявление в поддержку своего бывшего спецкора Ивана Сафронова, задержанного ФСБ по обвинению в сотрудничестве с одной из спецслужб стран НАТО.
РБК 08:05
5
Происшествия

У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски

7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
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Энергетика

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru вчера в 08:02
47
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова отсудила у бывшего мужа квартиры в Астрахани

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, для чего ездила в Астрахань.
iReactor 07:24
2
Происшествия

Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД

Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
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Футбол

«Спартак» отправил в отставку генерального директора

Московский футбольный клуб «Спартак» отправил в отставку генерального директора Томаса Цорна.
Lenta.ru 08:00
Происшествия

В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
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Политика

Ценность паспортов США и России сильно упала из-за пандемии

Россия занимает 51 место, паспорт РФ дает возможность посещать без визы 118 государств.
Новый День 07:03
Экономика

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
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Технологии

Microsoft уберет из Windows 10 привычную функцию

При входе в раздел в последней сборке Windows 10 Build 20161 для разработчиков будет переадресация в приложение "Настройки".
Piter.tv 01:31
47
Игры

Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова

Моддер под ником Forsakensilver создал расширение для Dark Souls III, которое заменяет в игре арбалеты на современное огнестрельное оружие.
CyberSport.ru вчера в 22:36
1
Общество

ЕГЭ по русскому языку сдают пять тысяч выпускников в Бурятии

Улан-Удэ, 6 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Бурятии прошёл первый день Единого государственного экзамена по русскому языку.
REGNUM вчера в 04:07
29
Общество

Нижегородская область вошла в топ-20 регионов РФ по доходам населения

Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге субъектов РФ по материальному благополучию населения, подготовленном РИА «Новости».
Время Н вчера в 10:15
7,1K
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
319
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
9
Политика

ЕС запретил Украине спасать машиностроение

Посол Евросоюза на Украине Матти Маасикас пригрозил оставить Киев без финансирования, если Верховная рада примет скандальный законопроект № 3 739.
RuBaltic.Ru 01:50
2
Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
25
Общество

Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку

В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
208
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области

Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который планировал совершить теракт в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по области.
РИА Новости 08:05
25
Футбол

Президент «Барселоны» Бартомеу: Месси продлит контракт с клубом

РИА Новости 05:47
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей

Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
329
Футбол

Жиго считает, что матч ЦСКА — «Спартак» получился странным

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о поражении от столичного ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 05:37
Политика

Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет стать президентом США

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил о намерении принять участие в выборах президента США.
Страна Советов on-line 04:04
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Происшествия

Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
1
Футбол

Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Спорт-Экспресс 05 июля в 11:46
2
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
1,5K
Наука

В Аргентине найдена крупнейшая в истории окаменелая рыба

Группа палеонтологов при проведении раскопок в аргентинской Патагонии обнаружила окаменелые останки гигантской доисторической рыбы, возраст которой составляет около 70 миллионов лет.
Российская газета 08:09
Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
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