В июне суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, — поступившей в РБК.

с чего всё началось

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. Об этом говорится в информации единого реестра «Федресурс», предоставленной «Известиям».

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

Общество На Алтае введут дополнительные меры по борьбе с COVID-19 Более 170 новых инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае, в связи с резким ростом заражённых в регионе планируют введение новых мер по противодействию COVID-19, сообщают в оперштабе. 588

Общество Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации. 34

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 1,5K

Происшествия Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме. 5

Здоровье Глава и трое сотрудников минздрава Кузбасса заразились коронавирусом Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, сотрудники последнего находятся в зоне риска заражения COVID-19, поскольку контактируют с большим количеством работников медицинских организаций Кузбасса, в том числе совершая рабочие поездки в больницы. 25

Кино Крис Хемсворт снимется в роли Халка Хогана в новом фильме Netflix В недавнем интервью актер Крис Хемсворт заявил, что новый фильм окажется довольно забавным, а ему самому необходимо заниматься фантастической физической подготовкой и увеличить мускулатуру еще больше, чем пришлось для предыдущей работы «Тора». 5

Общество Microsoft может купить Warner Bros. Interactive за $4 млрд Американская корпорация Microsoft заинтересована в покупке игрового подразделения Warner Bros. за $4 млрд, сообщает The Information, ссылаясь на источники внутри компании.

Политика Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая Усиление противостояния КНР и США создает не только дополнительные риски для развития России и Китая, но и возможности для наращивания сотрудничества Москвы и Пекина в нескольких сферах. 4

Общество Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью. 616

Технологии Telegram отключит тестовую сеть TON к августу 2020 года Тестовая сеть была запущена в сентябре 2019 года 6 сентября 2019 года Telegram запустил тестовую сеть TON для проводника и программного обеспечения для узлов.

Общество Стало известно о новых случаях коронавируса в Рязанской области В Рязанской области за последние сутки подтвердилось заражение коронавирусом у 36 человек, выздоровели 103 пациента.

Здоровье Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации Минздрав России утвердил временные рекомендации организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба министерства. 5

Авто Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.

Экономика Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий". 1

Экономика Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо. 400