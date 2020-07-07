Общество
ИзвестияБанкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. Об этом говорится в информации единого реестра «Федресурс», предоставленной «Известиям».
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
В РФ число банкротств граждан выросло в 1,5 раза, компаний - снизилось на четверть
Интерфаксвчера в 17:53
Число банкротств среди граждан увеличилось на 47%, а среди юрлиц снизилось на 26%
Коммерсантъвчера в 17:01
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 00:08, Ашберн
Политика
Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России само провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.
РБК 00:06
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Политика
Трамп заявил, что уровень смертности от коронавируса в США упал на 39%
Уровень смертности пациентов с новой коронавирусной инфекцией упал в Соединенных Штатах на 39%.
Мойка78 вчера в 15:27
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 7 июля
ЦБ на 7 июля 2020 года установил официальные курсы, согласно которым "американец" поднялся на 84,1 коп.
Экономика сегодня вчера в 07:21
Здоровье
В Оренбуржье ухудшилась эпидситуация
В Оренбургской области с 23 − 24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
REGNUM вчера в 09:13
Единоборства
Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251
Титульный бой состоится в рамках турнира UFC 251, проведение которого запланировано на одиннадцатое июля.
CT news вчера в 06:52
Экономика
Названы регионы с самой низкой стоимостью жилплощади в новостройках
На стоимость квадратного метра в различных регионах в первую очередь влияет количество доступной жилплощади на рынке, рассказал RT ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну
Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК вчера в 21:45
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Политика
Лондон вводит санкции по делу о смерти Магнитского
Власти Великобритании утвердят список лиц из России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции.
Городовой вчера в 04:14
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
Общество
Дерматолог назвала способы спасти обгоревшую на солнце кожу
«В первую очередь необходимо умыться прохладной водой, чтобы удалить излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем», — отметила она в беседе с радио Sputnik.
Известия вчера в 22:33
Экономика
Японский финансист объяснил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, "закаленная" борьбой с западными санкциями, проявила, по признанию автора, неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:26
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Футбол
«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд
Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
Absolut TV вчера в 14:05
Армия и оружие
Украина первая после США получит патрульные катера Mark VI
Ранее стало известно, что США продадут Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).
Военное дело 00:00
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Известия вчера в 20:14
Происшествия
Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити
REGNUM вчера в 14:08
Происшествия
Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области
Утром 7 июля Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще пяти пациентов от COVID-19.
КП - Иркутск вчера в 22:45
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Наука
Европейские ученые изучили феномен свечения морских волн
ToDay News Ufa вчера в 10:26
Здоровье
«Ведомости»: большинство врачей не верят статистике по COVID
«В занижении статистики по заболевшим и умершим уверены соответственно 49 и 47% респондентов (среди тех, кто работает с COVID-пациентами, сомневаются в отчетах о заболеваемости 54%), а 9 и 11%, напротив, считают цифры завышенными», — пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса.
URA.Ru вчера в 18:36
Политика
Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме
Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 19:02
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49