Коронавирус
ИзвестияБанкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. Об этом говорится в информации единого реестра «Федресурс», предоставленной «Известиям».
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Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
Здоровье
Стоматологи рассказали, как выявить по языку серьезные заболевания
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, стоматологи отмечают, что белый налет на языке может обуславливаться нарушением гигиены ротовой полости, курением или частым употреблением алкоголя.
ToDay News Ufa вчера в 11:37
Армия и оружие
В Польше рассказали об уникальном российском оружии, способном уничтожать даже спутники
Польское издание Interia опубликовало материал о новом российском оружии ПВО С-500 «Прометей».
Южный Федеральный 21:27
Общество
Генсек ООН озвучил два сценария для мира после пандемии коронавируса
В материале, опубликованном 6 июля, генсек отмечает, что хоть предугадать будущее нельзя, он видит лишь два возможных сценария для мира после пандемии: оптимистический и пессимистический.
Известия 20:32
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
Жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом сообщает местное издание Herald Sun.
РИА Новости 21:17
Происшествия
Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49
Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 49, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
РИА Новости 09:42
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 15:00
Гаджеты
Объяснен резкий рост стоимости смартфонов
Подорожание смартфонов связано с высокой стоимостью программного обеспечения (ПО) и техническим прогрессом, пишет Android Authority со ссылкой на опрошенных экспертов.
Live24 07:59
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Происшествия
В Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Уярском районе Красноярского края в понедельник, сообщили ТАСС сообщили в региональном главке МВД.
ТАСС 10:41
Экономика
Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
Космос
Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом
13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 10:18
Политика
Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме
Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Газета.Ru 19:02
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице
Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
АСТВ 17:49
Здоровье
В Самарской области ожидается усиление ограничительных мер
6 июля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса прозвучало предложение об усиление ограничительных мер в 5 городах и районах Самарской области, это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Ставропольский район, в этих городах и районах самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом и согласно ежедневным сводкам заболеваемость продолжает расти.
Похвистнево-Информ 15:16
Игры
Авторы VR-версии L.A. Noire работают над новой игрой для Rockstar
Студия Video Games Deluxe, работавшая над L.A. Noire: The VR Case, сообщила о разработке новой игры.
News.ru 03:28
Здоровье
Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года
В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
Вести Подмосковья вчера в 08:26
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском 09:46
Футбол
«Тоттенхэм» с помощью автогола победил «Эвертон» в матче АПЛ
В Лондоне состоялся матч 33-го тура АПЛ. «Тоттенхэм Хотспур» с минимальным счетом обыграл «Эвертон».
Bookmaker-ratings.ru 17:09
Экономика
Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей
В июле некоторые пенсионеры получат выплату в 12 700 рублей.
МордовМедиа 11:51
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ РФ «Саратов» вошел в Средиземное море
Сергей Савостьянов / ТАСС В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ "Саратов".
РЕН ТВ 11:19
Общество
Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников
Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, передает РИА "Новости" слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.
Газета.Ru 20:35
Общество
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Специально для "Российской газеты" адвокат Олег Сухов напомнил о том, какие новеллы появились в нормативных актах, регулирующих оплату коммуналки в связи с пандемией.
Российская газета вчера в 22:00
Хоккей
Он был одним из шести трехкратных. 80 лет назад родился Виктор Кузькин
В составе сборной СССР Кузькин выиграл восемь чемпионатов мира и стал одним из шести трехкратных олимпийских чемпионов.
Спорт-Экспресс 03:22