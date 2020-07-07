Коронавирус

ИзвестияИзвестияБанкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. Об этом говорится в информации единого реестра «Федресурс», предоставленной «Известиям».
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

В РФ число банкротств граждан выросло в 1,5 раза, компаний - снизилось на четверть

Интерфакс17:53

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

Известия17:14

В России резко увеличилось число банкротств среди граждан

URA.Ru17:17

В России отмечен всплеск числа решений о банкротствах граждан

Российская газета17:01

Число банкротств среди граждан увеличилось на 47%, а среди юрлиц снизилось на 26%

Коммерсантъ17:01

Число личных банкроств россиян удвоилось после снятия режима самоизоляции

РБК17:00

Банкротами за первые полгода стали более 42 тысяч россиян

РЕН ТВ17:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 18:43, Ашберн
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 15:00
111
Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport 08:00
2
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма 10:59
3
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
1,8K
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
378
Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни

Вести ПК в Воронеже 03:38
583
Политика

КНДР заявила, что не намерена вести переговоры с США

Ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США заявила, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной.
ТАСС 17:39
3
Политика

На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Киев рассматривает возможность ввода миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс.
Lenta.ru 17:48
8
Политика

Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT

Правительство Эстонии взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов Russia Today, сообщил в понедельник глава МИД балтийской республики Урмас Рейнсалу.
РИА Новости 17:21
Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
2,1K
Политика

Трампа предупредили о знании Путиным английского языка

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия 09:48
14
Здоровье

Дагестан примет боровшихся с COVID-19 врачей на реабилитацию

Врачи, боровшиеся с распространением новой коронавирусной инфекцией, смогут бесплатно пройти реабилитацию на берегу Каспийского моря в Дагестане.
Газета.Ru 17:01
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич поиздевалась над собственным нарядом

Bimru.ru 08:46
Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
68
Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
38
Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
19
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
1,1K
Происшествия

В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
88
Общество

В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции

По традиции в ночь на Ивана Купалу люди собирали росу.
Orengrad.ru 10:30
3
Авто

Ford анонсировал все три версии нового Bronco

Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки.
Letnews.ru 10:31
1
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
4
Армия и оружие

В ООН заявили о возрождении ИГ в Ираке и Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что запрещенная в России организация «Исламское государство» продолжает наращивать возможности для возрождения своей подрывной деятельности на территории Сирии и Ирака, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 12:31
Технологии

В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook

Специалисты рассказали, что эти приложения с вирусами, нацеленными на похищение персональных данных владельцев страниц Facebook, пользователи загрузили около 2,45 млн раз из Google Play.
ToDay News Ufa 15:03
22
Политика

Трамп: уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%

Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%.
Газета.Ru 15:23
4
Киберспорт

Бывший капитан OG Seed взял перерыв от соревновательной Dota 2

Бывший капитан и саппорт OG Seed Пету Peksu Ваатайнен сообщил, что возьмет перерыв от соревнований в Dota 2. В твиттере он отметил, что в будущем может попробовать себя в роли аналитика или комментатора.
CyberSport.ru 16:32
Шоу-бизнес

Певица Катя Семенова съехалась со своим взрослым сыном

Pravda.Ru 12:30
30
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
306
Политика

Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС 16:29
32
Происшествия

Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара

Российская газета 15:12
8
Общество

В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

«В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Известия 16:09
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное