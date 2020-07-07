Коронавирус
ИзвестияБанкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. Об этом говорится в информации единого реестра «Федресурс», предоставленной «Известиям».
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Космос
В NASA заявили об открытии параллельной Вселенной
Актуальные Новости 14:29
Общество
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
RT на русском 18:57
Общество
Защита обжаловала приговор Серебренникову по делу «Седьмой студии»
Представители судебной инстанции сообщили, что сторона защиты обжаловала приговор режиссеру Кириллу Серебренникову по делу "Седьмой студии".
Политика Сегодня 08:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек
В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия 03:31
Экономика
Названа польза от ношения масок для мировой экономики
Ношение масок может принести пользу для глобальной экономики.
Lenta.ru 22:02
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Политика
Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
News.ru 09:10
Технологии
Из Windows 10 уберут очень востребованный компонент
По информации портала Windows Latest, компания Microsoft планирует изменить ряд функций в одном из будущих обновлений операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 13:23
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Общество
Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, готовятся к следующему этапу тестов
Как рассказали в Минобороны, второй компонент вакцины будет введен участникам испытаний из второй группы на следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации.
Российская газета 22:00
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета 14:33
Экономика
Глава Минсельхоза призвал россиян забыть о дефиците продуктов
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в интервью ТАСС предложил российским гражданам забыть о слове «дефицит» применительно к продовольствию.
Городовой 12:21
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Знаменитый во всем мире итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни, передает ANSA.
Live24 03:15
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета 15:12
Общество
Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса
В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.
RT на русском 20:24
Происшествия
В Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Уярском районе Красноярского края в понедельник, сообщили ТАСС сообщили в региональном главке МВД.
ТАСС 10:41
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Известия 17:14
Политика
Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме
Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Газета.Ru 19:02
Происшествия
Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
РИА Новости 21:17
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Пятого мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках").
РИА Новости 19:22
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM 21:31
Политика
Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту
Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС 16:29
Общество
Генсек ООН озвучил два сценария для мира после пандемии коронавируса
В материале, опубликованном 6 июля, генсек отмечает, что хоть предугадать будущее нельзя, он видит лишь два возможных сценария для мира после пандемии: оптимистический и пессимистический.
Известия 20:32
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14