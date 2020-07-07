Коронавирус

ИзвестияИзвестияБанкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. Об этом говорится в информации единого реестра «Федресурс», предоставленной «Известиям».
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РБК: число обанкротившихся россиян за первое полугодие выросло в 1,5 раза

ТАСС19:30

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

Известия17:14

В России резко увеличилось число банкротств среди граждан

URA.Ru17:17

Число банкротств среди граждан увеличилось на 47%, а среди юрлиц снизилось на 26%

Коммерсантъ17:01

В России отмечен всплеск числа решений о банкротствах граждан

Российская газета17:01

Число личных банкроств россиян удвоилось после снятия режима самоизоляции

РБК17:00

В РФ число банкротств граждан выросло в 1,5 раза, компаний - снизилось на четверть

Интерфакс17:53
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Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
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Общество

«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя

Пятого мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках").
РИА Новости 19:22
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Здоровье

США скупают весь «Ремдесивир» – препарат против COVID-19

Вашингтон, 6 июля 2020, 13:28 — REGNUM Правительство США скупает почти весь препарат «Ремдесивир», якобы способный способствующий более быстрому выздоровлению после заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 1 июля BBC.
REGNUM 06:28
Культура

Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке

Министр культуры Ольга Любимова во время посещения экспозиции выставки "Ненавсегда" в Новой Третьяковке отметила ее монументальность.
ТАСС 08:47
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Здоровье

Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу

Андрей Александрович медицине посвятил 45 лет своей жизни, значительную часть из которых проработал в ГАУЗ "ГКБ № 4". По мнению врача, сейчас в этой больнице дела идут все хуже и хуже.
Orenday.ru 00:43
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
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Шоу-бизнес

Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены

Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
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Игры

Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза

Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
Чемпионат вчера в 05:36
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Общество

В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции

Ивана Купала – праздник языческий, его отмечали еще до появления христианства.
Orengrad.ru 10:30
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Политика

На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Киев рассматривает возможность ввода миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс.
Lenta.ru 17:48
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Экономика

Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

В июле некоторые пенсионеры получат выплату в 12 700 рублей.
МордовМедиа 11:51
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Наука

Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз

Сайт интересных новостей 20:12
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Знаменитый во всем мире итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни, передает ANSA.
Live24 03:15
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Общество

В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

RT на русском 18:57
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Технологии

Участник опроса Nielsen раскрыл низкую цену на PS5

Несколько месяцев активно появлялись слухи и предположения о том, что PlayStation 5 и Xbox Series X не будут запущены этот праздничный сезон, поскольку новая пандемия коронавируса остановила производство в Китае, а также были закрыты границы между странами.
МИТ 09:16
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Происшествия

В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной

Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на 400 квадратных метрах в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс", сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости 19:56
Здоровье

Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта

Стоматологи предупреждают: коронавирус может вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов.
Известия 17:01
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату

RT на русском вчера в 16:25
Происшествия

В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве чеченского блогера

Второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера задержали в Австрии.
Pravda.Ru вчера в 10:10
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Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
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Общество

В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 04:15
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
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Экономика

Российские ИТ-компании могут вывести из-под удара «налогового маневра»

Правительство может вывести российские ИТ-компании из-под удара той части «налогового маневра», которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для этой отрасли, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 13:58
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Киберспорт

Devolver и Flying Wild Hog анонсировали экшен Shadow Warrior 3

Все ожидали этого только на шоу Devolver Direct 11 июля, но разработчики решили приятно удивить поклонников ранним анонсом: компания Devolver Digital и студия Flying Wild Hog представили Shadow Warrior 3 для ПК.
3DNews 13:36
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
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Гаджеты

8BitDo представила игровой контроллер для Microsoft xCloud в виде джойстика NES

Компания Microsoft собирается запустить в этом году игровой потоковый сервис xCloud, который будет поставляться в комплекте с подпиской службы Xbox Game Pass.
3DNews 15:23
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Финансы

«Известия»: Минфин докапитализирует ВЭБ.РФ на 230 млрд рублей

Как следует из материалов Минфина, госкорпорации будет выделено из бюджета в 2021-2023 годах имущественные взносы в размере 30, 100 и 100 млрд рублей соответственно.
ТАСС 19:53
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