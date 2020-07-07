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Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

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Фигурное катание Как Алина Загитова заработала 1,1 млн долларов за 2019 год Издание обозначало, что сумма призовых за второе и третье места на этапах Гран-при добавили в копилку Загитовой 25 тысяч долларов, президентская стипендия и зарплата дают Алине не менее 12 тысяч долларов в год, показательные шоу увеличили сумму ещё на 200 тысяч.

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Кино «Край света» в этом году пройдет, но по-другому Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

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Здоровье У испанцев начали исчезать антитела к коронавирусу Исследователи обнаружили, что во второй части эксперимента иммунитета к коронавирусу лишились 7% испанцев, ещё 14% жителей страны лишились антител во время третьей части.