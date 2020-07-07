В июне суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, поступившей в РБК.

с чего всё началось

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. Об этом говорится в информации единого реестра «Федресурс», предоставленной «Известиям».

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

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