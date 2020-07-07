Общество
ИзвестияБанкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. Об этом говорится в информации единого реестра «Федресурс», предоставленной «Известиям».
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с чего всё началось
В июне суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, поступившей в РБК.РБКвчера в 17:00
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Общество
Граффити с Солженицыным в Твери заменят на рисунок в честь ВОВ
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Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
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REGNUM 01:13
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
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Армия и оружие
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Газета.Ru вчера в 02:42
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Футбол
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РИА Новости вчера в 08:25
Здоровье
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Ведомости вчера в 17:06
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Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
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Стоматологи из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета обнаружили, что коронавирус может поражать ротовую полость инфицированных.
ТК Звезда 00:54
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 05:07
Авто
Производство электрокара Volkswagen ID.4 начнется в Эмдене в 2022 году
Как стало известно изданию speedme.ru, переоборудование завода «Эмден» для производства электромобилей уже началось, и с 2022 года с конвейера начнут сходить первые электромобили.
SpeedMe вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
Происшествия
Троих сотрудников угрозыска в Бурятии обвинили в пытках подростка
«4 июля 2020 года около полудня сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж, и причинили телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.
REGNUM 00:43
Общество
В Испании вновь закрыли пляжи и ввели ограничения из-за коронавируса
В Испании в последнее время фиксируется прирост случаев заражения коронавирусом. А испанской Андалусии закрытыми оказались свыше 50 пляжей.
Evo-rus.com вчера в 11:59
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва вчера в 12:27
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Происшествия
В Петербурге сгорели восемь автомобилей
Lenta.ru вчера в 20:50
Кино
«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 90-х годов
Сотрудники телекоммуникационной компании Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, чтобы узнать у местных жителей, какие фильмы 90-х годов прошлого столетия чаще всего ищут в интернете.
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Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн
«Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение.
Чемпионат вчера в 11:31
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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
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Известия вчера в 23:52
Политика
Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ
Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 июля.
RT на русском 01:23
Общество
В пяти районах Саратовской области ввели режим ЧС
В пяти районах Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, введен режим ЧС.
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Культура
Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса
Известный продюсер и композитор Игорь Крутой сообщил об отмене конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который должен был пройти в Казани.
АиФ Казань вчера в 13:00
Политика
Посольство РФ: Москва может ответить на введенные Лондоном санкции
Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал санкции, введенные Лондоном в отношении 25 россиян в рамках так называемого "дела Магнитского".
Московский Комсомолец вчера в 19:27
Здоровье
Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом
В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22