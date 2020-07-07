Общество

ИзвестияИзвестияБанкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. Об этом говорится в информации единого реестра «Федресурс», предоставленной «Известиям».
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с чего всё началось

Число личных банкротств россиян удвоилось после отмены самоизоляции

В июне суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, поступившей в РБК.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

Известиявчера в 17:14

Главные новости к утру 7 июля

Коммерсантъ00:09

РБК: число обанкротившихся россиян за первое полугодие выросло в 1,5 раза

ТАССвчера в 19:30

Банкротами за первые полгода стали более 42 тысяч россиян

РЕН ТВвчера в 17:41

В России резко увеличилось число банкротств среди граждан

URA.Ruвчера в 17:17

Число личных банкротств россиян удвоилось после отмены самоизоляции

РБКвчера в 17:00

Что случилось этой ночью: вторник, 7 июля

Интерфакс00:35
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Live24 вчера в 03:15
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Шоу-бизнес

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

ВладТайм вчера в 13:15
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Общество

В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции

Ивана Купала – праздник языческий, его отмечали еще до появления христианства.
Orengrad.ru вчера в 10:30
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Общество

В районах Саратовской области ввели режим ЧС из-за гибели урожая

В связи с повреждением и гибелью посевов в результате природных явлений, власти даже решили ввести режим чрезвычайно ситуации в ряде районов региона.
Московский Комсомолец 02:03
Музыка

Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров

Новый клип группы "Ленинград" на песню "Фотосессия" собрал на YouTube более миллиона просмотров. Ролик был опубликован в ночь на 3 июля.
Piter.tv вчера в 07:25
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Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
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Гаджеты

Samsung Galaxy Note20 Ultra Black Edition на живых фото

iXBT.com 01:27
Происшествия

В Красноярском крае выявили вербовщика в ряды террористов в Сирии

Сотрудники правоохранительных органов выявили в Красноярском крае сторонника радикального ислама, подозреваемого в террористической деятельности.
ТАСС 01:30
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Музыка

Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров

В клипе сюжет разворачивается вокруг персонажа, который влюбляется в незнакомую женщину.
Evo-rus.com 00:44
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Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
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Авто

Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику

Недорогому кроссоверу Hyundai Venue достанется "умная" коробка передач, сочетающая в себе свойства классических "механики" и "автомата".
Новые автомобили вчера в 10:13
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Культура

Новый облик цирка

У здания саратовского цирка завершен монтаж скульптур, которые должны украсить фасад памятника архитектуры.
Tvsar.ru вчера в 07:38
Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
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Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews вчера в 01:45
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Кино

Фанат The Witcher показал, как выглядела бы взрослая Цири из сериала «Ведьмак»

Поклонник серии игр The Witcher и сериала «Ведьмак» показал, как может выглядеть взрослая Цири в шоу от Netflix.
CyberSport.ru вчера в 05:56
Происшествия

В оккупированной Станице Луганской мужчина уничтожил знак «Украина»

В оккупированной Украиной Станице Луганской 52-летний местный житель буквально уничтожил знак «Украина» расположенный у автодороги.
Rusvesna.su 01:29
Шоу-бизнес

Егор Крид анонсировал новый трек со звездой

Напомним, недавно певец выпустил свой альбом под названием «58».
ПензаСМИ 00:30
Шоу-бизнес

Басков снял себя без зубов с бутылкой водки

WomanHit.ru вчера в 11:09
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Общество

«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя

Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного.
РИА Новости вчера в 19:22
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Политика

Китай сообщил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
Известия вчера в 22:10
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
21
Шоу-бизнес

50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде

Поклонники супермодели в комментариях к снимкам отметили, что Кэмпбелл отлично сохранилась и великолепно смотрится даже в свои 50 лет.
Discover24 05 июля в 09:01
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Шоу-бизнес

Учительница русского языка уличила Собчак в безграмотности

Lenta.ru вчера в 13:50
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Общество

Президент Бразилии заявил о возможном заражении коронавирусом

Бразилиа, 7 июля 2020, 02:39 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о наличии у него симптомов коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN Brasil.
REGNUM вчера в 19:39
2
Политика

Посольство РФ: Москва может ответить на введенные Лондоном санкции

Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал санкции, введенные Лондоном в отношении 25 россиян в рамках так называемого "дела Магнитского".
Московский Комсомолец вчера в 19:27
2
Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
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Политика

Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru вчера в 15:16
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Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Первой причиной специалисты называют количество инноваций и технологий в силовых агрегатах.
Evo-rus.com 01:15
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