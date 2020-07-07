Общество

ИзвестияИзвестияБанкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. Об этом говорится в информации единого реестра «Федресурс», предоставленной «Известиям».
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с чего всё началось

Число личных банкротств россиян удвоилось после отмены самоизоляции

В июне суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, — поступившей в РБК.
РБКвчера в 17:00

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Банкротами за первые полгода стали более 42 тысяч россиян

РЕН ТВвчера в 17:41

Главные новости к утру 7 июля

Коммерсантъ00:09

РБК: число обанкротившихся россиян за первое полугодие выросло в 1,5 раза

ТАССвчера в 19:30

Что случилось этой ночью: вторник, 7 июля

Интерфакс00:35

В России резко увеличилось число банкротств среди граждан

URA.Ruвчера в 17:17

Число личных банкротств россиян удвоилось после отмены самоизоляции

РБКвчера в 17:00

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

Известиявчера в 17:14
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество

Тува и Республика Алтай оказались самыми бедными в России

Самая тяжелая ситуация в Туве — за чертой бедности оказались 34,7%. При этом за чертой крайней бедности в Туве живет 6,6% — это тоже максимальный показатель в стране.
Тайга.инфо вчера в 04:47
Политика

Медведчук обвинил ЕС в колониальной политике в отношении Украины

Европейский союз проводит в отношении Украины колониальную политику и стремится "окончательно превратить Украину в сырьевой придаток", заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Газета.Ru вчера в 16:10
Политика

Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая

Усиление противостояния КНР и США создает не только дополнительные риски для развития России и Китая, но и возможности для наращивания сотрудничества Москвы и Пекина в нескольких сферах.
РБК 00:00
Экономика

Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ

ЧТПЗ в первом квартале этого года снизила отгрузки труб на 15% в основном из-за сокращения поставок ТБД — как на внутренний рынок в связи с завершением крупных проектов "Газпрома" по строительству магистральных газопроводов, так и в дальнее зарубежье вследствие завершения инфраструктурных проектов Европейского союза по транспортировке газа, сообщала компания.
РБК 02:00
Футбол

Роналду оценил новую фотографию Джорджины Родригес

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил новую фотографию своей невесты Джорджины Родригес.
Sport24.ru 01:13
Происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:19
Кино

Названы сроки начала съёмок фильма с актёрами сериала «Друзья»

Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 08:47 — REGNUM Стало известно, когда начнут снимать фильм «Друзья», ради создания которого воссоединятся актёры популярного одноимённого сериала.
REGNUM 01:47
Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается.
Evo-rus.com 01:25
Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Общество

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы

Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Здоровье

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Общество

В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции

Ивана Купала – праздник языческий, его отмечали еще до появления христианства.
Orengrad.ru вчера в 10:30
Авто

Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX

Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.
Car.ru вчера в 08:29
Музыка

Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров

В клипе сюжет разворачивается вокруг персонажа, который влюбляется в незнакомую женщину.
Evo-rus.com 00:44
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Здоровье

Российские врачи прибыли в Казахстан бороться с коронавирусом

Группа российских врачей прибыла в Нур-Султан для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:08
Экономика

«Дом.РФ» выкупит у пермских застройщиков квартир на 587 млн рублей

На покупку строящегося жилья в рамках поддержки строительной отрасли в Пермском крае «Дом.РФ» планирует выделить 587 млн руб.
РБК Пермский край 01:37
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
Шоу-бизнес

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

ВладТайм вчера в 13:15
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
Здоровье

У Владимирской ОКБ начали строить вертолётную площадку

6 июля на территории Областной Клинической больницы города Владимира началось строительство вертолётной площадки, с которой будет взлетать планируемая авиамедицинская бригада.
Аргументы и Факты - Владимир вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич поиздевалась над собственным нарядом

Bimru.ru вчера в 08:46
Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru вчера в 10:33
Здоровье

Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом

Стоматологи из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета обнаружили, что коронавирус может поражать ротовую полость инфицированных.
ТК Звезда 00:54
Общество

67 случаев заражения коронавирусом выявили в Кузбассе

За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 67 новых пациентов с диагнозом «коронавирус». Из больниц выписаны 35 человек.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv вчера в 05:19
Политика

В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
РБК 01:36
Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
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