Общество
ИзвестияБанкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. Об этом говорится в информации единого реестра «Федресурс», предоставленной «Известиям».
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с чего всё началось
В июне суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, — поступившей в РБК.РБКвчера в 17:00
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Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
Тува и Республика Алтай оказались самыми бедными в России
Самая тяжелая ситуация в Туве — за чертой бедности оказались 34,7%. При этом за чертой крайней бедности в Туве живет 6,6% — это тоже максимальный показатель в стране.
Тайга.инфо вчера в 04:47
Политика
Медведчук обвинил ЕС в колониальной политике в отношении Украины
Европейский союз проводит в отношении Украины колониальную политику и стремится "окончательно превратить Украину в сырьевой придаток", заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Газета.Ru вчера в 16:10
Политика
Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая
Усиление противостояния КНР и США создает не только дополнительные риски для развития России и Китая, но и возможности для наращивания сотрудничества Москвы и Пекина в нескольких сферах.
РБК 00:00
Экономика
Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ
ЧТПЗ в первом квартале этого года снизила отгрузки труб на 15% в основном из-за сокращения поставок ТБД — как на внутренний рынок в связи с завершением крупных проектов "Газпрома" по строительству магистральных газопроводов, так и в дальнее зарубежье вследствие завершения инфраструктурных проектов Европейского союза по транспортировке газа, сообщала компания.
РБК 02:00
Футбол
Роналду оценил новую фотографию Джорджины Родригес
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил новую фотографию своей невесты Джорджины Родригес.
Sport24.ru 01:13
Происшествия
Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении
Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:19
Кино
Названы сроки начала съёмок фильма с актёрами сериала «Друзья»
Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 08:47 — REGNUM Стало известно, когда начнут снимать фильм «Друзья», ради создания которого воссоединятся актёры популярного одноимённого сериала.
REGNUM 01:47
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается.
Evo-rus.com 01:25
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Здоровье
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Общество
В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции
Ивана Купала – праздник языческий, его отмечали еще до появления христианства.
Orengrad.ru вчера в 10:30
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.
Car.ru вчера в 08:29
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
В клипе сюжет разворачивается вокруг персонажа, который влюбляется в незнакомую женщину.
Evo-rus.com 00:44
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Здоровье
Российские врачи прибыли в Казахстан бороться с коронавирусом
Группа российских врачей прибыла в Нур-Султан для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:08
Экономика
«Дом.РФ» выкупит у пермских застройщиков квартир на 587 млн рублей
На покупку строящегося жилья в рамках поддержки строительной отрасли в Пермском крае «Дом.РФ» планирует выделить 587 млн руб.
РБК Пермский край 01:37
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15
Здоровье
У Владимирской ОКБ начали строить вертолётную площадку
6 июля на территории Областной Клинической больницы города Владимира началось строительство вертолётной площадки, с которой будет взлетать планируемая авиамедицинская бригада.
Аргументы и Факты - Владимир вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич поиздевалась над собственным нарядом
Bimru.ru вчера в 08:46
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru вчера в 10:33
Здоровье
Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом
Стоматологи из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета обнаружили, что коронавирус может поражать ротовую полость инфицированных.
ТК Звезда 00:54
Общество
67 случаев заражения коронавирусом выявили в Кузбассе
За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 67 новых пациентов с диагнозом «коронавирус». Из больниц выписаны 35 человек.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv вчера в 05:19
Политика
В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
РБК 01:36
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%
За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11