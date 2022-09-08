"Северный поток — 2" предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.
"Восьмого сентября временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Космин Константин Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona поп grata сотрудника посольства Румынии в Москве", — заявили в ведомстве.
Мошенники начинают использовать номера таких людей в качестве подменных для своей деятельности, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова.
Союзные силы расширяют плацдарм от поселка Пески в сторону населенного пункта Тоненькое, что позволит полностью окружить подконтрольный ВС Украины город Авдеевка, откуда украинские военные ведут огонь по Донецку и Макеевке.