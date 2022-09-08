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Банкротство Nord Stream 2 AG приостановлено до января 2023 года

Процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», приостановлена до января 2023 года.
Коммерсантъ
Как сообщается на сайте
 бюллетеня, суд в Цуге продлил компании мораторий на выплату кредитов ещё на четыре месяца — с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.
Life.ru
В качестве временного административного управляющего по-прежнему остается компания Transliq AG.
ТАСС
"Северный поток — 2" предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.
Газета.Ru

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Процедура банкротства оператора «Северного потока — 2» приостановлена до января 2023 года
РИА Новости02:21
Процедуру банкротства оператора «Северного потока - 2» приостановили до 2023 года
ТАСС20:50
Процедура банкротства Nord Stream 2 AG приостановлена
RT на русском21:20
Суд в Швейцарии продлил мораторий на банкротство Nord Stream AG до января 2023 года
РБК21:19
Суд приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока 2» до января
Интерфакс01:53
Банкротство Nord Stream 2 AG приостановлено до января 2023 года
Коммерсантъ20:38
Процедура банкротства компании-оператора Nord Stream AG приостановлена до января 2023 года
Lenta.ru20:28

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