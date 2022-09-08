22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
"Северный поток — 2" предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.
Ситуация с российскими энергоносителями Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились об ограничении цен на российские нефть и газ.
Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет "челка", а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал дезинформацией и сюжетом к фильму ужасов обвинения в адрес России со стороны американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, заявившей о якобы создании Москвой "фильтрационных лагерей".
«40% французов (-6% с 24 марта) считают, что поддержка Украины и санкции против России являются приоритетом, хотя это оказывает все большее влияние на их повседневную жизнь и покупательную способность», — говорится в сообщении.