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Банкротство Nord Stream 2 AG приостановлено до января 2023 года

Процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», приостановлена до января 2023 года.
Коммерсантъ
В качестве временного административного управляющего по-прежнему остается компания Transliq AG.
ТАСС
22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
ТАСС
"Северный поток — 2" предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.
Газета.Ru

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Процедуру банкротства оператора Nord Stream 2 AG приостановили до января 2023 года
Известия20:59
Процедура банкротства компании-оператора Nord Stream AG приостановлена до января 2023 года
Lenta.ru20:28
Суд в Швейцарии вновь приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG
News.ru20:53
Процедура банкротства Nord Stream 2 AG приостановлена до января 2023 года
ТАСС20:50
Банкротство Nord Stream 2 AG приостановлено до января 2023 года
Коммерсантъ20:38
Процедуру банкротства Nord Stream 2 AG остановили до января 2023 года
ФАН20:31
Суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до января 2023 года
Газета.Ru20:57

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