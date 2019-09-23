Путешествия
ИнтерфаксБанкротство Thomas Cook на затронуло принадлежащий ему «Библио-Глобус»
Банкротство старейшего британского туроператора Thomas Cook не сказалось на работе принадлежащей ему российской компании "Библио-Глобус", она выполнит все обязательства перед туристами, сообщили в пресс-службе турфирмы. Деятельность "Библио-Глобуса" находится вне сферы влияния Thomas Cook.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:52, Вашингтон
Происшествия
Курский сенатор Михайлов пожаловался в СК на кавээнщика Антона Сасина
Бывший губернатор Александр Михайлов предъявил свои претензии участнику команды «Прима» Антону Сасину Последние два месяца Антона регулярно вызывают в правоохранительные органы по заявлению сенатора.
Курские известия 21 сентября в 02:35
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
Происшествия
В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил пьяного мужчину
В Екатеринбурге неизвестный водитель на "Хендай Солярис" сбил пьяного мужчину. ДТП произошло 21 сентября рядом с домом №2 на улице Баумана.
Накануне.Ru вчера в 05:16
Политика
В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих
Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны.
РБК 06:02
Экономика
Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Единоборства
Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира
Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата мира по вольной борьбе, который завершился в столице Казахстана Нур-Султане.
Молодежь Дагестана вчера в 11:15
Космос
NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема
Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 03:21
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Футбол
Хохлов проводит тренировку «Динамо»
Спорт-Экспресс 04:35
Происшествия
На Кубани поезд сбил насмерть четырехлетнего мальчика
Машинист поезда заметил перебегающих мужчину и мальчика, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось, четырехлетний малыш погиб на месте.
Российская газета 06:19
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Наука
Предложен новый подход в диагностике заболеваний мозга
Эксперты представили исследование автоматического обнаружения очаговых повреждений головного мозга в рамках международной летней школы по машинному обучению.
Goroday.ru 21 сентября в 18:02
Политика
Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро благодарен России за поддержку суверенитета латиноамериканской страны и солидарность с ее народом.
ТАСС 01:05
Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Происшествия
Мосгорсуд не стал снимать арест со счетов ФБК
В августе Басманный суд Москвы наложил арест на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации.
РИА Новости 05:52
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Единоборства
Трое российских финалистов чемпионата мира по боксу выиграли турнир
Эхо Москвы в Екатеринбурге 02:09
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor вчера в 19:46
Авто
Появилась информация о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальная премьера нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Полина Гагарина сообщила, что попала под капельницу
Российская певица Полина Гагарина в сториз на своей странице в Instagram сообщила, что заболела, и сейчас ей ставят капельницы.
Московский Комсомолец вчера в 12:12
Политика
Зеленский объявил флешмоб по борьбе с коррупцией
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал народ присоединиться к «наимасштабнейшему флешмобу» по борьбе с коррупцией.
РБК 06:23
Политика
Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ
В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Политика
Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»
Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина.ру 04:19
Шоу-бизнес
Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения
Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ попросил прощения у своей бывшей жены, с которой прожил чуть больше года.
ФАН 03:08
Экономика
Госдума приняла закон об объединении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
Сенсационный закон в 3 чтении приняла Госдума. Формы 2-НДФЛ бухгалтеры должны будут сдавать в составе формы 6-НДФЛ.
Упрощёнка вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались
26-летняя Майли Сайрус недавно шокировала фанатов, разорвав помолвку с Лиамом Хемсвортом, а затем и вовсе отправила их в нокаут: отношений с 31-летней Кейтлин Картер от эпатажной певицы точно никто не ожидал.
Super.ru вчера в 04:27
Происшествия
Отец погибшей в Турции девочки опроверг информацию о вине родителей
Отец погибшей девочки опроверг информацию следствия Турции о вине родителей в происшествии в Бордуме.
АБН 05:29
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54