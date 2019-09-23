Путешествия

ИнтерфаксИнтерфаксБанкротство Thomas Cook на затронуло принадлежащий ему «Библио-Глобус»

Банкротство старейшего британского туроператора Thomas Cook не сказалось на работе принадлежащей ему российской компании "Библио-Глобус", она выполнит все обязательства перед туристами, сообщили в пресс-службе турфирмы. Деятельность "Библио-Глобуса" находится вне сферы влияния Thomas Cook.
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Ликвидация Thomas Cook не затронет работу российского «Интуриста»

Новые Известия03:37

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

РБК04:52

Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» и «Библио-Глобуса»

ТАСС04:54

Банкротство Thomas Cook на затронуло принадлежащий ему «Библио-Глобус»

Интерфакс06:03

Тургигант Thomas Cook обанкротился. Как это скажется на российском «Интуристе»?

Телеканал 360°03:30

Банкротство туроператора «Томас Кук» никак не повлияет на работу его российской «дочки» «Интурист», заявили в компании

Эхо Москвы06:30

Thomas Cook сдал путевки

Коммерсантъ04:28
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Происшествия

Курский сенатор Михайлов пожаловался в СК на кавээнщика Антона Сасина

Бывший губернатор Александр Михайлов предъявил свои претензии участнику команды «Прима» Антону Сасину Последние два месяца Антона регулярно вызывают в правоохранительные органы по заявлению сенатора.
Курские известия 21 сентября в 02:35
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Кино

«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
Происшествия

В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил пьяного мужчину

В Екатеринбурге неизвестный водитель на "Хендай Солярис" сбил пьяного мужчину. ДТП произошло 21 сентября рядом с домом №2 на улице Баумана.
Накануне.Ru вчера в 05:16
Политика

В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих

Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны.
РБК 06:02
Экономика

Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Экономика

Путин обсудил с Медведевым бюджет

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Единоборства

Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира

Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата мира по вольной борьбе, который завершился в столице Казахстана Нур-Султане.
Молодежь Дагестана вчера в 11:15
Космос

NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема

Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 03:21
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Футбол

Хохлов проводит тренировку «Динамо»

Спорт-Экспресс 04:35
Происшествия

На Кубани поезд сбил насмерть четырехлетнего мальчика

Машинист поезда заметил перебегающих мужчину и мальчика, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось, четырехлетний малыш погиб на месте.
Российская газета 06:19
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Наука

Предложен новый подход в диагностике заболеваний мозга

Эксперты представили исследование автоматического обнаружения очаговых повреждений головного мозга в рамках международной летней школы по машинному обучению.
Goroday.ru 21 сентября в 18:02
Политика

Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро благодарен России за поддержку суверенитета латиноамериканской страны и солидарность с ее народом.
ТАСС 01:05
Здоровье

Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату

В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Происшествия

Мосгорсуд не стал снимать арест со счетов ФБК

В августе Басманный суд Москвы наложил арест на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации.
РИА Новости 05:52
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Единоборства

Трое российских финалистов чемпионата мира по боксу выиграли турнир

Эхо Москвы в Екатеринбурге 02:09
Кино

Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»

Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor вчера в 19:46
Авто

Появилась информация о Kia Sorento нового поколения

Ожидается, что официальная премьера нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Полина Гагарина сообщила, что попала под капельницу

Российская певица Полина Гагарина в сториз на своей странице в Instagram сообщила, что заболела, и сейчас ей ставят капельницы.
Московский Комсомолец вчера в 12:12
Политика

Зеленский объявил флешмоб по борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал народ присоединиться к «наимасштабнейшему флешмобу» по борьбе с коррупцией.
РБК 06:23
Политика

Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ

В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Политика

Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»

Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина.ру 04:19
Шоу-бизнес

Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ попросил прощения у своей бывшей жены, с которой прожил чуть больше года.
ФАН 03:08
Экономика

Госдума приняла закон об объединении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Сенсационный закон в 3 чтении приняла Госдума. Формы 2-НДФЛ бухгалтеры должны будут сдавать в составе формы 6-НДФЛ.
Упрощёнка вчера в 06:24
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались

26-летняя Майли Сайрус недавно шокировала фанатов, разорвав помолвку с Лиамом Хемсвортом, а затем и вовсе отправила их в нокаут: отношений с 31-летней Кейтлин Картер от эпатажной певицы точно никто не ожидал.
Super.ru вчера в 04:27
Происшествия

Отец погибшей в Турции девочки опроверг информацию о вине родителей

Отец погибшей девочки опроверг информацию следствия Турции о вине родителей в происшествии в Бордуме.
АБН 05:29
Политика

Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
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