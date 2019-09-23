Экономика
РБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
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Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо
Телеканал 360°вчера в 12:16
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:11, Вашингтон
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
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В «Октябре» прошла премьера «Героя» Карена Оганесяна
Культуромания 03:14
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Политика
Суд ЕС отменил санкции против Януковича
Европейский суд отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 года.
Газета.Ru 05:53
Политика
Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию. Об этом он написал в Twitter, опубликовав фотографии с места его встречи в аэропорту.
РБК 08:57
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Политика
Кремль отреагировал на невыдачу виз США российским дипломатам
Невыдача Вашингтоном виз российским дипломатам требует жестких мер как со стороны Москвы, так и со стороны Организации Объединенных Наций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 сентября.
Красная весна 07:32
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Гаджеты
В Россию приехал смартфон Palm PVG100
Старт продаж Palm PVG100 намечен на 5 октября. Купить смартфон можно будет за 29 990 рублей.
RuNews24.ru вчера в 16:35
Политика
Сенцов захотел пожать руку Путину
Напомним, Сенцов был освобождён и передан Украине в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом 7 сентября.
DixiNews 06:04
Гаджеты
Cooler Master MasterFan SF120M: тихий и производительный вентилятор с необычным дизайном
Скорость вращения вентилятора может регулироваться методом ШИМ в пределах от 650 до 2000 об / мин. Также на корпусе MasterFan SF120M имеется переключатель, позволяющий ограничить максимальную скорость вращения до 1200 или 1600 об / мин. Вентилятор Cooler Master MasterFan SF120M уже поступил в продажу в США по цене $30 (около 1900 рублей).
3DNews 07:02
Политика
В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Украиной
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила о том, что ДНР полностью готова к обмену пленными с Украиной по формуле "50 на 88".
РЕН ТВ 08:08
Технологии
Рустам Минниханов провел совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»
Новую энергетическую разработку представили сегодня на заседании Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».
ГТРК Татарстан 09:00
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Общество
В 25 школах Липецкой области откроют «Точки роста»
Известия вчера в 07:17
Политика
Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей
Украина не планирует забирать военные корабли, оставшиеся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года.
ТАСС 06:01
Происшествия
Пропавшая в красноярской тайге семья вышла из леса
В Красноярском крае семья из четырех человек, которая 22 сентября отправилась в лес собирать кедровые орехи и потерялась, самостоятельно вышла в ближайшую деревню Чистый Ручей.
Известия 08:33
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Происшествия
Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги
News.ru вчера в 13:57
Гаджеты
Xiaomi представила «обернутый» в дисплей смартфон
Известия 08:54
Политика
Кандидатуру Матвиенко выдвинули на пост председателя Совфеда
RT на русском 08:54
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Космос
Первому космонавту ОАЭ разрешили полет на МКС
Политика Сегодня 09:06
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Политика
Верховный суд Испании одобрил решение о перезахоронении Франко
Верховный суд Испании отклонил иск родственников диктатора Франциско Франко, выступающих против решения испанского правительства организовать перенос его останков из базилики в мемориальном комплексе Долина Павших, сообщила газета El Mundo.
РБК 09:03
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57