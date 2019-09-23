Путешествия
Радио МаякБанкротство Thomas Cook не повлияет на российский «Интурист»
Банкротство британской компании Thomas Cook не повлияет на отдых клиентов и деятельность российского туроператора "Интурист", который является дочкой британского. Об этом заявил "Интерфаксу" исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин.
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Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо
Телеканал 360°23 сентября в 12:16
Ирина Тюрина: «Банкротство Thomas Cook российских туристов не коснется»
Новые Известия23 сентября в 07:34
Интурист: ситуация с Thomas Cook не отразится на деятельности компании
Travel Russian News23 сентября в 05:04
Принимающая компания в Турции поддержит российский «Интурист» после банкротства Thomas Cook
Интерфакс23 сентября в 08:45
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».
RT на русском вчера в 17:23
Происшествия
Окровавленный мужчина без одежды сбежал из больницы в Москве
Мужчину, всего в крови, привезли в больницу, но когда раздели и попытались оказать помощь, он растолкал врачей и сбежал.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска скончался в больнице
Бывший мэр Новокуйбышевска в Самарской области Владимир Фомин скончался после попытки суицида.
Российская газета вчера в 04:44
Общество
Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru вчера в 07:41
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Энергетика
«Транснефть» сообщила о повышенном содержании хлора в нефти «Роснефти»
В течение первых восьми месяцев 2019 года «Роснефть» сдавала с систему трубопроводов нефть со средневзвешенным содержанием хлорорганических соединений 1,7 ppm (миллионной доли), сообщила пресс-служба «Транснефти».
REGNUM вчера в 02:41
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим появились защитные ангары для Су-34 и Су-35. Видео
В Сирии на территории российской авиабазы Хмеймим появились защитные комплексы для истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35, стоящих на боевом дежурстве.
REGNUM вчера в 15:09
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Футбол
Тренер «Монако» Жардим: Головин прогрессирует, и это важно для команды
"Головин перешел к нам из другого чемпионата, отличающегося от Лиги 1. Он продолжает прогрессировать, и это важно для нашей команды", – цитирует Жардима официальный сайт "Монако".
Вести.Ru 02:35
Политика
Зеленский заявил, что Украина не собирается просить помощи у США
Украинское государство является сильным и не будет что-либо просить у американцев.
Народные новости вчера в 20:48
Происшествия
В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине
РИА Новости 03:12
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк впервые прервала молчание
Буквально весь интернет заполонен информацией об Анастасии Заворотнюк. Уже вторую неделю не утихают слухи о ее состоянии.
Wday.ru 03:08
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска
В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Политика
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус высказалась о разрыве с юмористом Гариком Харламовым.
РЕН ТВ вчера в 19:06
Транспорт
В Китае открылся крупнейший международный аэропорт Дасин
В Пекине открыт один из крупнейших аэропортов в мире Дасин, сообщило Центральное телевидение Китая.
Коммерсантъ 02:51
Здоровье
Почти 6 тыс. красноярцев заболели гриппом за неделю
В целом по краю заболели 9 810 человек, но общий показатель заболеваемости ниже – до уровня эпидемического порога еще 31,5%. По краю чаще всего болеют дети 3-6 лет.
ТВК 01:23
Авто
Агенты вливания: как западные компании растут в России вопреки санкциям
Совокупно 50 крупнейших иностранных компаний в России заработали в 2018 году на 588 млрд рублей больше, чем в 2017-м.
Forbes 00:43
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика
Зеленский назвал человека, который может давить на него
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.
Газета.Ru 02:38
Происшествия
В Якутии задержали украинца, подозреваемого в организации наркотрафика
Росбалт вчера в 23:44
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке
Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru вчера в 10:50
Наука
Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Космос
В Антарктиде обнаружена база инопланетян
Уфологи обнаружили в Антарктиде странный объект. Эксперты в сфере инопланетной деятельности утверждают, что это база внеземной цивилизации.
Территория новостей 22 сентября в 02:40
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Космос
Жителей трёх сёл в Алтайском крае предупредили о падении частей ракет
Вести 22 вчера в 22:00
Политика
Полицейские смогут объявлять гражданам предостережения
Законом предусматривается наделение полиции правом объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, сказано в документе.
Государственная Дума РФ вчера в 06:06