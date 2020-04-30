Общество
ИнтерфаксВС РФ уточнил, когда мораторий на банкротство не действует
Свою позицию ВС РФ обосновывает тем, что мораторий устанавливается с целью предоставить наиболее пострадавшим компаниям возможность выйти из сложного положения и вернуться к нормальной хозяйственной деятельности.
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Общество
График выплаты пенсий изменится в мае в Алтайском крае
График доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» в связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства, сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.
Бийский рабочий 02:56
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
Экономика
Падение деловой активности в России превзошло рекорд кризиса 1998 года
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в апреле впервые снизился до 31,3 пункта с 47,5 пункта в марте, сообщила компания Markit, рассчитывающая экономические индексы для стран.
Вести.Ru 03:27
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Здоровье
ВОЗ: наличие антител не исключает возможность заражения коронавирусом
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что в организации нет данных об отсутствии возможности повторного заражения коронавирусом при наличии у человека антител.
Газета.Ru 06:48
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники.
RT на русском 05:48
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США
У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов.
Московский Комсомолец 05:45
Общество
В Таджикистане выявлен коронавирус
Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Наука
Выход из вегетативного состояния был предсказан реакцией на запахи
Международная группа специалистов исследовала реакцию на запахи пациентов с нарушением сознания и определили, что реакция на запахи способна предсказывать выход из вегетативного состояния.
Anonsens 06:52
Здоровье
Медики назвали самый полезный способ приготовления кофе
РИА Оренбуржье 02:56
Здоровье
Стало известно, в каких орловских больницах есть заразившиеся медики
«Многие заразились в быту, после общения с родственниками, которые приехали из Москвы», - сказал глава департамента.
Орловские новости 06:00
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Общество
Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников.
Газета.Ru 06:46
Политика
Режим нерабочих дней продлен до 11 мая
Президент России Владимир Путин в ходе совещании с главами регионов продлил нерабочие дни до 11 мая включительно.
КомиОнлайн 28 апреля в 11:06
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил ряд рекордов
Одиозный сериал «Зулейха открывает глаза» смог вырваться вперед сразу по нескольким рейтинговым показателям.
KM.ru 06:35
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
Общество
COVID-19: в Петербурге приступают к исследованиям эффективности плазмы
Эффективность плазмы для лечения COVID-19 пока в полной мере не доказана.
Online47.ru 06:01
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Политика
В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны
РЕН ТВ вчера в 12:10
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия 28 апреля в 16:50
Здоровье
14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае
Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 28 апреля в 01:59