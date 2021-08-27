Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в Банк России с предложением увеличить сумму, с которой формируется налоговый вычет по ИИС первого типа, с 400 тыс. до 1 млн рублей, если счет не закрыт в течение трех лет.
Создание платформы ЗСК снизит нагрузку на добросовестный сегмент бизнеса и объемы сомнительных операций в экономике, а также повысит эффективность российской антиотмывочной системы, отмечалось в проекте ЦБ.
Доллар и евро после незначительных колебаний в первой половине дня перешли к росту на Московской бирже в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне первых заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США на открывшемся в четверг экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле и в ожидании выступления главы американского регулятора Джерома Пауэлла в пятницу.