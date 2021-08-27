Рубль заметно снижается к доллару и евро на фоне новостей от ФРС

Доллар и евро после незначительных колебаний в первой половине дня перешли к росту на Московской бирже в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне первых заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США на открывшемся в четверг экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле и в ожидании выступления главы американского регулятора Джерома Пауэлла в пятницу.