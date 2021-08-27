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НАУФОР предлагает ввести ряд налоговых стимулов для развития долгосрочного финансирования

Если регулятор примет предложение СРО, инвесторы смогут получать сумму налогового вычета в 2,5 раза больше актуальной - 130 тыс. рублей вместо 52 тыс.
ТАСС
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в Банк России с предложением увеличить сумму, с которой формируется налоговый вычет по ИИС первого типа, с 400 тыс. до 1 млн рублей, если счет не закрыт в течение трех лет.
ТАСС
РСПП предложил ряд налоговых стимулов по результатам рассмотрения проекта основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов.
Finam.Ru
Создание платформы ЗСК снизит нагрузку на добросовестный сегмент бизнеса и объемы сомнительных операций в экономике, а также повысит эффективность российской антиотмывочной системы, отмечалось в проекте ЦБ.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Банку России предложили в 2,5 раза увеличить налоговый вычет по ИИС
ТАСС02:40
НАУФОР просит дать профучастникам доступ к цифровой платформе Банка России с данными клиентов
ПРАЙМ02:13
Банку России предложили увеличить налоговый вычет по ИИС в 2,5 раза
Российская газета22:00
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