На Брянщине цены на подсолнечное масло и сахар остаются стабильными
В регионе продолжается мониторинг цен на продовольственные товары. Стабильными остаются подсолнечное масло и сахар-песок.В источнике
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В Брянске цены на подсолнечное масло и сахар остаются стабильными
На Брянщине продолжается мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Стоимость товаров регулирует управление потребительского рынка. Так, в регионе цены на подсолнечное масло и сахар-песок остаются стабильными.
БрянскToday24 января в 09:11
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В Брянске цены на подсолнечное масло и сахар остаются стабильными
Городской32 (Брянск)24 января в 08:34