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Жуковские новости 32
Жуковские новости 32

На Брянщине цены на подсолнечное масло и сахар остаются стабильными

В регионе продолжается мониторинг цен на продовольственные товары. Стабильными остаются подсолнечное масло и сахар-песок.В источнике
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БрянскToday

В Брянске цены на подсолнечное масло и сахар остаются стабильными

На Брянщине продолжается мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Стоимость товаров регулирует управление потребительского рынка. Так, в регионе цены на подсолнечное масло и сахар-песок остаются стабильными.
БрянскToday24 января в 09:11
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Наш Брянск.Ru

В Брянске цены на подсолнечное масло и сахар остаются стабильными

Наш Брянск.Ruвчера в 23:56
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В Брянске цены на подсолнечное масло и сахар остаются стабильными

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Брянский штаб отчитался о цене сахара и подсолнечного масла

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Московский Комсомолецвчера в 11:56

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