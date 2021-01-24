Покончивший с собой актер Шаляпин семь лет лечился от алкоголизма

Актер и стендап-комик Александр Шаляпин, о смерти которого стало известно в понедельник, 25 января, находился в депрессии и на протяжении семи лет лечился от алкогольной зависимости.